Le fugitif Justin Costello se voit refuser une caution en stock, affaire de fraude au cannabis

Affiche du FBI pour Justin Costello

Butcher a écrit que la preuve elle-même est le facteur le moins important dans sa décision de garder Costello en prison. Mais, a-t-il ajouté, “lorsqu’ils sont pris avec l’important [prison] peine à laquelle l’accusé encourt s’il est reconnu coupable, la Cour estime que l’accusé a de sérieuses raisons de fuir.” L’avocate de Costello, Cindy Muro, n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires. Costello, qui a des liens avec Washington, Las Vegas et la Californie, doit comparaître devant le tribunal de San Diego plus tard mardi pour une autre audience liée à son transfert prévu dans l’État de Washington pour y être jugé. Il est accusé dans l’acte d’accusation d’avoir escroqué des milliers d’investisseurs et d’autres dans des stratagèmes compliqués impliquant des penny stocks, des sociétés fictives et une société bancaire qui faisait affaire avec trois sociétés de cannabis non liées. La Securities and Exchange Commission a poursuivi Costello et un autre hommeRadford, Virginie, 44 ans, résident David Ferraro, dans une affaire civile alléguant une conduite frauduleuse connexe.

Le faux milliardaire, diplômé du MBA de Harvard, Justin Costello a refusé la mise en liberté sous caution après que le juge l’a qualifié de “danger économique” pour le public

Entre autres allégations, Costello est accusé d’avoir utilisé des sites de médias sociaux pour coordonner de fausses déclarations sur des actions cotées en bourse afin de manipuler leurs prix afin qu’il puisse en tirer profit. Dans le cadre des escroqueries présumées, Costello a faussement prétendu valoir un milliard de dollars ou plus et avoir effectué deux tournées en Irak en tant que membre des forces spéciales, où il aurait été abattu deux fois. Il a également affirmé avoir “géré de l’argent pour des personnes fortunées, dont un cheikh saoudien”, et qu’il “avait 14 ans d’expérience à Wall Street”, selon l’acte d’accusation. “Rien de tout cela n’est vrai”, a déclaré un communiqué de presse du bureau du procureur américain pour Washington. Les procureurs ont déclaré que Costello avait accepté, par l’intermédiaire de son avocat de l’époque, de se rendre fin septembre pour faire face à l’acte d’accusation après avoir été informé qu’il devait être déposé. Mais il ne s’est jamais présenté comme convenu au bureau du FBI à San Diego et est parti en cavale. Le 4 octobre, une équipe SWAT du FBI a trouvé Costello dans une région éloignée près de San Diego, portant un sac à dos contenant des dizaines de milliers de dollars en devises américaines et mexicaines, six lingots d’or d’une once, des cartes bancaires et des chéquiers et un chauffeur de l’État de Washington. licence au nom de “Christian Bolter”.

Espèces et lingots d’or, comme indiqué dans le dossier déposé devant le tribunal de district américain de San Diego dans le cas de l’ancien fugitif Justin Costello. Source : Cour de district des États-Unis