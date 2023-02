Le FTSE 100 atteint un nouveau record historique alors que les craintes d’inflation et de récession s’atténuent

L’indice britannique des actions de premier ordre a atteint un nouveau record historique, quelques jours seulement après l’établissement d’un précédent record vendredi dernier. L’indice FTSE 100 a augmenté de près de 1% mercredi matin, culminant finalement à 7934,30 points, dépassant l’ancien plus haut de 7906,58 points établi le 3 février. Avant cette date, il avait fallu plus de quatre ans pour dépasser le précédent record de mai 2018. Un ralentissement de la croissance économique et un niveau record du FTSE peuvent coexister – voici comment En savoir plus Le FTSE 100 a terminé la journée à 7885 points, en hausse de 20 points ou 0,25%, mais en dessous du record de clôture de vendredi dernier. Les marchés mondiaux se sont redressés au cours des premières semaines de cette année dans l’espoir d’un ralentissement de l’inflation, après le choc provoqué par la flambée des prix de l’énergie. Le FTSE a commencé à se redresser au début de l’année, alors que les investisseurs saluaient la décision de la Chine d’assouplir les restrictions de Covid-19, ce qui pourrait soutenir la croissance mondiale. Ils ont également été encouragés par la baisse de l’inflation aux États-Unis, ainsi que par les bons chiffres de l’emploi dans le pays. La compagnie pétrolière BP a été la plus forte hausse mercredi matin, grimpant d’un peu plus de 3% dans les échanges du matin, portant les actions à leur plus haut niveau depuis août 2019. Ses actions ont poursuivi leur hausse, un jour après que la société a révélé que ses bénéfices avaient doublé à 28 dollars. milliards (23 milliards de livres sterling) en 2022, car il a bénéficié de la forte augmentation des prix du gaz liée à la guerre russo-ukrainienne. Graphique FTSE La hausse du FTSE 100 est intervenue dans un contexte d’espoir croissant que le Royaume-Uni pourrait éviter une récession, l’Institut national de recherche économique et sociale prévoyant que la Grande-Bretagne allait désormais probablement éviter deux trimestres de contraction cette année. “L’indice britannique des grandes capitalisations a retrouvé son élan haussier”, a déclaré Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor. « Sur une période d’un an, Pearson est l’action la plus performante du FTSE 100, suivie de BAE Systems et d’Antofagasta. Au cours du dernier mois, JD Sports est le plus performant, avec IAG et 3i aux deuxième et troisième places. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Le Footsie, comme l’indice est officieusement connu, contient les 100 sociétés les plus précieuses cotées à Londres. Il a été créé en 1984, quand il a commencé à 1 000 points.

Le FTSE 100 a une forte orientation internationale, contenant des sociétés minières telles que Rio Tinto et Anglo American, et les majors pétrolières BP et Shell. Il comprend également des services publics tels que les fournisseurs d’électricité et d’eau, des entreprises axées sur les consommateurs telles qu’Unilever, les supermarchés Sainsbury’s et Tesco, des banques telles que Barclays, Lloyds, HSBC et NatWest, les sociétés pharmaceutiques AstraZeneca et GSK, et les groupes industriels Rolls-Royce et Systèmes BAE.

Le FTSE 100 a été critiqué comme étant un indice «Jurassic Park», pour son manque d’entreprises technologiques de pointe – bien que cela lui ait permis d’éviter des pertes l’année dernière, lorsque les valorisations des grandes technologies se sont effondrées.

En 2022, il a augmenté de près de 1 %, défiant la chute plus large du marché au cours de l’année dernière, alors que les inquiétudes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont frappé les actions.

Le FTSE a subi de lourdes pertes au cours de sa vie. Le lundi noir, en octobre 1987, il a chuté de plus de 10 %, perdant encore 12,2 % le lendemain – sa pire chute jamais enregistrée.