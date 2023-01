Le FSB russe lance une enquête pénale contre un Américain soupçonné d’espionnage

La Russie a annoncé jeudi qu’elle avait ouvert une enquête pénale contre un Américain anonyme soupçonné d’espionnage.

Dans un communiqué, le Service fédéral de sécurité russe a déclaré que l’individu “est soupçonné de collecter des informations sur des sujets biologiques dirigés contre la sécurité de la Fédération de Russie”.

“Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie a engagé une procédure pénale contre un citoyen américain pour un crime en vertu de l’article 276 du Code pénal de la Fédération de Russie “Espionnage””, a-t-il ajouté.

Aucune information sur la nature des allégations n’était disponible dans l’immédiat.

On ne sait pas non plus si l’Américain est actuellement détenu.

Fox News Digital a contacté le département d’État américain pour obtenir des commentaires.

La nouvelle de l’enquête survient exactement six semaines après que la joueuse de la WBNA, Brittney Griner, a été libérée de Russie dans le cadre d’un échange de prisonniers contre un marchand d’armes russe condamné, Viktor Bout.

Paul Whelan, un autre Américain emprisonné en Russie, n’a pas participé à cet échange en décembre.

Il a été emprisonné pour des accusations d’espionnage qui, selon sa famille et le gouvernement américain, sont sans fondement.

