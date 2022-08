Le FSB russe blâme les services de renseignement ukrainiens pour l’attentat à la voiture piégée

MOSCOU (AP) – La principale agence de contre-espionnage russe a accusé lundi les agences d’espionnage ukrainiennes d’avoir organisé le meurtre de la fille d’un idéologue nationaliste russe.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, la principale agence qui a succédé au KGB, a déclaré que le meurtre de Darya Dugina a été “préparé et perpétré par les services spéciaux ukrainiens”.

Dugina était la fille d’Alexander Dugin, un idéologue nationaliste russe qui a été décrit par certains en Occident comme « le cerveau de Poutine ».

Il a accusé le meurtre d’avoir été perpétré par un citoyen ukrainien, qui a quitté la Russie pour l’Estonie après le meurtre.

Le FSB a déclaré que la suspecte, Natalya Vovk, avait loué un appartement dans l’immeuble où vivait Dugina et l’avait suivie. Vovk et sa fille étaient à un festival nationaliste, auquel Alexander Dugin et sa fille ont assisté juste avant le meurtre.

L’Ukraine a précédemment nié toute implication dans le meurtre.

The Associated Press