Les récentes arrestations de cinq hauts officiers militaires russes ne sont probablement que la première d’une douzaine de personnalités militaires qui seront emprisonnées dans le cadre d’une vaste purge menée par les services de sécurité, ont déclaré au Moscow Times des responsables du gouvernement russe et des sources proches du Kremlin et du ministère de la Défense. Apparemment dans le but d’éradiquer la corruption militaire, le Service fédéral de sécurité (FSB) s’en prend à des généraux de haut rang dans l’espoir de rejeter la responsabilité de l’invasion bâclée de l’Ukraine en 2022 sur les hauts gradés de l’armée et de prendre le contrôle de la répartition des effectifs de l’armée. un vaste budget, le tout avec l’approbation tacite du Kremlin. Mais ces arrestations risquent de jeter le désordre dans l’armée, à l’heure où Moscou est en pleine crise. en cherchant capitaliser sur la pénurie d’armes à Kiev et s’enfoncer davantage sur le territoire ukrainien. Toutes les sources du Moscow Times ont requis l’anonymat afin de discuter d’un sujet sensible impliquant à la fois l’armée et le FSB. « Un grand nettoyage est en cours. Le FSB nettoie [former Defense Minister Sergei] L’équipe de Shoigu. Il faut s’y attendre. Ce type d’opération ne peut être réalisé qu’avec l’accord du plus haut niveau. [of the country’s leadership] », a déclaré une source proche du Kremlin au Moscow Times.

Rencontre avec les commandants des troupes des régions militaires.

kremlin.ru



La purge semble être le point culminant des luttes intestines en temps de guerre et de la compétition pour les ressources entre les services de sécurité et le ministère de la Défense – et marque une victoire pour le FSB, le successeur du KGB soviétique, en s’attirant les faveurs de l’ancien agent du KGB, le président Vladimir Poutine. « Il reste encore un long chemin à parcourir avant que les purges ne soient terminées. D’autres arrestations nous attendent », a-t-il ajouté. Deux semaines après la surprise du chef de la défense de longue date, Choïgou expulsioncinq officiers de haut rang ont été arrêtés pour des accusations allant de la corruption à l’abus de pouvoir, dont la dernière en date est venu tard jeudi soir. À mesure que ces arrestations prennent de l’ampleur, elles pourraient se transformer en « plus grandes purges » de l’histoire moderne de la Russie, a déclaré un responsable par intérim du gouvernement russe au Moscow Times. « Je pense que d’ici la fin de l’année, des dizaines, voire des centaines de personnes de différents rangs seront arrêtées dans toutes les unités du ministère de la Défense », a déclaré le responsable du gouvernement russe. Les agents des services de sécurité chargés des enquêtes sur la corruption se sont rendus au siège du ministère de la Défense sur la digue Frunzenskaya avant même la visite du vice-ministre de la Défense Timur Ivanov. arrêter a été rendue publique fin avril, a déclaré une source proche du ministère au Moscow Times. « Il y a plus de tchékistes là-bas [in the Defense Ministry building] maintenant que le personnel militaire, il me semble », a déclaré la source avec sarcasme, utilisant le terme de l’ère soviétique pour désigner les responsables de la sécurité.

Le Kremlin n’a pas tardé à affirmer que ces arrestations n’étaient rien d’autre que le résultat d’un travail continu visant à éradiquer la corruption à tous les niveaux du gouvernement. « Il s’agit d’un travail constant et cohérent pour lutter contre la corruption, pas d’une campagne », a déclaré jeudi le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov. Mais même si les médias indépendants, l’opposition et les observateurs internationaux ont fait état depuis des années de la corruption généralisée de l’armée – et que les blogueurs pro-guerre ont critiqué la corruption militaire tout au long de la guerre en Ukraine – les arrestations de généraux n’ont commencé qu’une fois qu’il est devenu clair que Choïgou allait perdre. son travail. Après l’arrestation d’Ivanov, les enquêteurs ont déclaré que l’enquête sur ses affaires était en cours depuis plus de cinq ans, soulignant le fait que les autorités étaient au courant de la corruption de l’armée bien avant les dernières arrestations. «Il y a eu beaucoup d’informations sur des opérations de corruption au sein du ministère de la Défense, les affaires pénales se sont accumulées. Mais alors que Choïgou était ministre et exerçait une énorme influence, les enquêteurs n’étaient pas autorisés à le poursuivre », a déclaré un deuxième responsable du gouvernement au Moscow Times.

L’ancien ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu et son adjoint Timur Ivanov en 2023.

Ministère russe de la Défense / TASS



La campagne du FSB autorisée par le Kremlin montre que les services de sécurité « triomphent » dans la confrontation entre les deux principales agences de sécurité en temps de guerre – l’armée et le FSB – a déclaré une source proche du Kremlin au Moscow Times. « Il doit y avoir une seule partie responsable de l’échec de l’invasion », a déclaré la source. « Il s’agit soit des services spéciaux, qui se sont occupés des préparatifs de guerre en matière de renseignement et d’analyse et qui ont promis à Poutine une opération triomphale et une victoire rapide, mais qui ont échoué », a-t-il déclaré, « soit de la ‘deuxième armée du monde’ dirigée par le tsar de la RP. Shoigu, qui était censé assurer la victoire de Poutine, s’est avéré être un tigre de papier et a lamentablement échoué. »

