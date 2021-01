Il ne reste que quelques heures à la vice-présidente élue Kamala Devi Harris pour devenir la toute première femme vice-présidente des États-Unis. Alors que Harris se prépare à prêter serment, en Inde, les gens se demandent si le récent changement de nom du fruit du dragon était un moyen de rendre hommage au futur leadership de Harris.

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a déclaré mardi que le gouvernement avait déposé une demande de brevet pour changer la nomenclature du fruit du dragon en «Kamalam». Selon Rupani, le mot «dragon» pour le fruit semblait inapproprié, après quoi le gouvernement avait décidé que le fruit s’appellerait «Kamalam».

Le CM a fait cette annonce lors du lancement de la mission de développement horticole du ministre en chef. Elle a dit: « Nous avons demandé que le brevet du fruit du dragon soit appelé Kamalam. Mais à partir de maintenant, nous, le gouvernement du Gujarat, avons décidé d’appeler le fruit Kamalam. »

Rupani a souligné que «Kamalam» est un mot sanskrit et que le fruit a la forme du lotus. Cependant, elle a précisé qu ‘«il n’y a rien de politique à ce sujet».

Mais desis online a poussé la question au-delà de la politique indienne en essayant d’établir un lien entre le récent changement de nom du fruit et la très admirée Kamala Harris, dont les racines indiennes ont donné à nos compatriotes encore plus de raisons de se réjouir de sa victoire. La première fois que le sénateur a écrit l’histoire en devenant la première femme de couleur et vice-présidente américano-indienne des États-Unis.

Alors que les messages de félicitations affluent pour la sénatrice californienne de 56 ans sur les réseaux sociaux indiens, l’auteure Veena Venugopal s’est également adressée à Twitter pour transmettre ses meilleurs vœux à Harris pour son « nouvel emploi » et autre chose aussi!

« Quelle journée passionnante pour Kamala Harris. Félicitations pour avoir été le nouveau nom du fruit du dragon. Oh et le nouveau travail », a déclaré Venugopal.

De même, de nombreux autres internautes se sont demandé s’il y avait un message subtil derrière l’action de Rupani.

Je sais pourquoi il a renommé le fruit du dragon en kamala (m) c’est parce que kamala est le nouveau dragon de la ville! :RÉ – (((Dominique Pêcheuse))) 💙 (@AbbakkaHypatia) 20 janvier 2021

Peut-être que le fruit du dragon est un hommage à Kamala Harris. Oui? Non? – Lune (@moonsez) 20 janvier 2021

Si le fruit du dragon = KamalamKamala Harris = Dragon Harris. – Madhu | మధు 🗽 (@bmadhu) 20 janvier 2021

Je suis sûr que Gujarat CM a renommé Dragon Fruit comme « #Kamalam”En l’honneur de Kamala Harris qui a fait l’histoire en tant que première femme (et d’origine indienne) à prêter serment en tant que vice-présidente des États-Unis! Très très bien pensé !! Le timing est tellement parfait! 😉🙈😋 – Rishabh Bafna (@ rishabhbafna6) 20 janvier 2021

Le fruit du dragon renommé en kamalam après Kamala Harris – Kay! (@kayrayoke) 20 janvier 2021

Harris est connue pour de nombreuses premières, notamment comme étant l’une des trois seules Américaines d’origine asiatique au Sénat et elle est la première amérindienne à siéger à la Chambre.

Joe Biden prêtera serment en tant que 46e président des États-Unis et Kamala Harris prêtera serment en tant que première femme vice-présidente, au milieu de préoccupations de sécurité accrues après qu’une foule d’extrémistes pro-Trump aient violemment violé le Capitole il y a deux semaines.

(avec des contributions d’IANS)