Le front froid arctique du Colorado est bloqué, Denver et d’autres villes vivent une autre journée avec des frissons éoliens dangereusement froids

La longue période de températures extrêmement froides, de vents violents et de fortes chutes de neige dans les montagnes du Colorado ne s’atténuera pas avant midi mardi, et avant cela, des températures basses presque record seront enregistrées mardi matin.

Le vent apporté par ce front froid arctique reste une grande préoccupation dans la journée de lundi et dans la nuit. Un avertissement de refroidissement éolien reste en vigueur jusqu’à 11 heures mardi pour les régions de Denver, Boulder et Fort Collins ainsi que pour toutes les plaines orientales. Des refroidissements éoliens dangereusement froids allant jusqu’à -40 degrés sont possibles. Toute personne se trouvant dans la zone avertie est fortement encouragée à éviter les activités de plein air lorsque cela est possible. Et lorsque vous êtes dehors, portez certainement des vêtements appropriés, notamment un chapeau et des gants. Des engelures sur la peau exposée sont possibles en moins de 30 minutes dans de telles conditions.

CBS



Si les températures peuvent grimper, les températures maximales pour lundi dans le métro de Denver pourraient atteindre 1 degré, mais le refroidissement éolien donnera plutôt une sensation de 15 à 20 degrés en dessous. En plus du froid glacial, la neige tombera tout au long de l’après-midi, avant de diminuer progressivement. Le métro de Denver et Front Range pourraient voir 1 à 3 pouces de neige, avec davantage d’accumulations dans les plaines orientales et les contreforts.

En montagne, le vent et les fortes chutes de neige sont à l’honneur en ce début de semaine. Le lundi midi, de nombreuses autoroutes de montagne et autoroutes Nous sommes fermés dans certaines parties du haut pays.

Un avertissement de tempête hivernale se poursuit jusqu’à lundi à 17 heures pour la plupart des régions montagneuses de l’État. Les zones au nord de l’Interstate 70, notamment Steamboat Springs, la région du parc national des Montagnes Rocheuses, Winter Park et Flat Tops, recevront au moins un pied de neige supplémentaire lundi et mardi.

Le danger d’avalanche reste également élevé jusqu’à lundi. Les avertissements d’avalanche restent en vigueur pour la plupart des zones montagneuses jusqu’à lundi à 17 heures.

Avec les températures froides de mardi matin, certaines écoles de la région métropolitaine de Denver ont annoncé leur fermeture. Cela comprenait les écoles publiques de Jeffco, les écoles publiques d’Aurora, le district scolaire de Cherry Creek, les écoles publiques de Westminster et bien d’autres. D’autres districts ont annoncé des retards, notamment le district scolaire de Boulder Valley. L’Université d’État du Colorado à Fort Collins a annulé ses cours mardi. Consultez la liste complète des fermetures d’écoles.

Les conditions devraient s’améliorer dans tout l’État d’ici mardi après-midi, car les températures devraient dépasser le point de congélation dans l’après-midi, avec une tendance au réchauffement peu de temps après.

