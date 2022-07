Le front de mer de Californie pris à un couple noir donné aux héritiers

MANHATTAN BEACH, Californie (AP) – Les responsables du comté de Los Angeles ont présenté mercredi l’acte de propriété de Californie en bord de mer aux héritiers d’un couple noir qui a construit une station balnéaire pour les Afro-Américains mais a été harcelé et finalement dépouillé de la terre il y a près d’un siècle .

L’événement a marqué la dernière étape d’un effort complexe pour remédier au tort subi il y a longtemps par Charles et Willa Bruce, des entrepreneurs dont la station balnéaire sur la rive de la ville désormais huppée de Manhattan Beach était connue sous le nom de Bruce’s Beach.

Dans le contexte des vagues déferlant sur le rivage ensoleillé de Manhattan Beach, le registraire-enregistreur du comté Dean Logan a remis une copie certifiée conforme du transfert de terrain à Anthony Bruce, un arrière-arrière-petit-fils des Bruce.

Le sénateur d’État Steven Bradford, qui a rédigé un projet de loi d’État qui était nécessaire pour permettre au comté de transférer la terre aux héritiers, a déclaré que cela ne renverserait pas l’injustice.

“Mais cela représente un pas audacieux dans la bonne direction”, a-t-il déclaré. “Cela représente un modèle à suivre pour les autres États.”

Le terrain a été acheté par les Bruce en 1912. Ils ont subi le harcèlement raciste de voisins blancs et, dans les années 1920, le conseil municipal de Manhattan Beach a condamné la propriété et a pris le terrain à travers un domaine éminent. La ville, cependant, n’a rien fait avec la propriété, et elle a été transférée à l’État de Californie en 1948.

En 1995, l’État l’a transféré au comté de Los Angeles, avec des restrictions contre d’autres transferts. Le comté a construit son siège de formation de sauveteur sur la propriété, qui comprend également un petit parking.

Janice Hahn, membre du conseil de surveillance du comté, a pris connaissance de l’histoire de la propriété et a lancé le processus complexe de restitution de la propriété aux héritiers des Bruce après avoir consulté les procureurs du comté.

“Ils m’ont dit que rien de tel n’avait jamais été fait auparavant”, a-t-elle déclaré au rassemblement, ajoutant qu’une telle décision n’est plus sans précédent.

En plus de la législation de l’État, le transfert nécessitait des votes du conseil ainsi qu’un processus d’identification de qui devrait obtenir le terrain.

Le comté a finalement déterminé que Marcus et Derrick Bruce, les arrière-petits-fils de Charles et Willa Bruce, étaient leurs héritiers légaux.

Les arrière-petits-fils ont formé une société pour détenir la propriété, et le comté de LA a annoncé un accord pour que la propriété soit louée au comté pendant 24 mois, avec un loyer annuel de 413 000 $ plus tous les coûts d’exploitation et d’entretien, et le droit du comté de acheter le terrain jusqu’à 20 millions de dollars.

