Le fromage provoque-t-il des inflammations ? Voici ce que disent les diététiciens

L’inflammation est un sujet brûlant. Et que cela vous plaise ou non, votre corps en souffrira d’une manière ou d’une autre à un moment ou à un autre. Mais ce n’est pas si mal. De plus, il existe des mesures que nous pouvons prendre dans notre alimentation et notre mode de vie pour nous aider à combattre les types d’inflammation nocifs.

Vous avez peut-être entendu dire que certains aliments, comme les produits laitiers et le fromage, contribuent à l’inflammation, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Dans cet article, nous faisons appel à des experts en nutrition pour obtenir des informations complètes sur le fromage et l’inflammation, et découvrir ce que disent les recherches actuelles.

Qu’est-ce que l’inflammation ?

Il existe deux formes d’inflammation : aiguë et chronique. L’inflammation aiguë est en fait une bonne chose ! Elle se produit lorsque votre corps subit une infection ou une blessure temporaire, par exemple lorsque vous vous faites une entorse à la cheville, que vous vous cognez un orteil ou que vous avez une infection. Votre corps réagit en envoyant du sang et en enflammant la zone pour aider à guérir votre blessure et vous remettre sur pied. L’inflammation aiguë disparaîtra une fois que votre infection, votre blessure ou votre virus sera guéri.

L’autre type d’inflammation, appelée inflammation chronique, persiste à long terme. Et elle ne survient pas du jour au lendemain. L’inflammation chronique peut être influencée par divers facteurs, notamment la génétique ainsi que les choix de vie comme l’alimentation, la gestion du stress, la qualité du sommeil et le niveau d’activité physique. Contrairement à l’inflammation aiguë que vous pouvez généralement ressentir immédiatement, l’inflammation chronique peut être silencieuse au début. Cependant, le stress régulier imposé à l’organisme par l’inflammation chronique peut affaiblir votre système immunitaire au fil du temps, entraînant le développement de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, la démence et la maladie d’Alzheimer ainsi que d’autres complications.

Le fromage provoque-t-il une inflammation ?

Alors, le fromage est-il vraiment une cause d’inflammation ? La réponse est simple : aucun aliment, y compris le fromage, n’est directement lié à l’inflammation. La raison pour laquelle le fromage est souvent associé à l’inflammation est due à son profil nutritionnel et à la façon dont il est le plus souvent consommé.

Diététicienne agréée basée à New York, Nicole Rodriguez, diététistepartage : « Bien que le fromage en lui-même ne provoque pas d’inflammation, la teneur en graisses saturées de certains fromages peut être préoccupante, car ce type particulier de graisse est associé à l’inflammation. La composition du fromage ne diffère pas beaucoup de celle des autres produits laitiers ; cependant, la façon dont il est souvent associé et la quantité dans laquelle il est utilisé (pensez à la pizza, aux tacos, au fromage grillé, au macaroni au fromage) peuvent se révéler plus inflammatoires que d’autres formes de produits laitiers (comme le lait ou le yaourt). »

Une portion de 1 once de fromage cheddar au lait entier contient 120 calories, 5 grammes de gras saturés et 185 milligrammes de sodium, tandis qu’un contenant de 6 onces de yaourt nature au lait entier contient 100 calories, 3,5 grammes de gras saturés et 80 milligrammes de sodium. Comme vous pouvez le constater, si vous combinez du fromage avec d’autres aliments connus pour contenir des graisses saturées, comme du bœuf haché dans une lasagne ou du pepperoni sur une pizza, votre repas contiendra beaucoup plus de graisses saturées qu’un yaourt associé à un fruit frais.

Cela ne signifie pas que vous devez renoncer au fromage pour un yaourt si vous préférez une tranche de fromage, note Rodriguez. Elle suggère plutôt de choisir un fromage faible en gras ou sans gras si vous vous souciez de votre consommation de graisses saturées, tout comme elle le recommande pour d’autres produits laitiers. Dans ce cas, une portion (équivalent à 1 once) de cheddar à teneur réduite en matières grasses contient 3,5 grammes de gras saturés contre 5 grammes pour le cheddar à teneur élevée en matières grasses.

Les recommandations alimentaires américaines 2020-2025 (DGAs) recommandent de limiter les graisses saturées à 10 % maximum de l’apport calorique quotidien. Elles recommandent également de limiter le sodium à moins de 2 300 milligrammes par jour pour les adultes afin de favoriser un mode de vie sain. Cependant, ils ne découragent pas les gens de consommer des produits laitiers. En fait, les produits laitiers, y compris le fromage, sont un excellent moyen d’intégrer du calcium et des protéines dans l’alimentation, le premier étant répertorié comme un nutriment préoccupant pour la santé publique. De plus, une récente revue systématique publiée en 2022 dans Nutriments ont constaté qu’une consommation modérée de produits laitiers n’avait pas d’effet négatif sur la santé cardiovasculaire. Les chercheurs ont noté que la teneur en matières grasses des aliments ne semblait pas avoir d’impact sur l’inflammation, mais plutôt le type de produit laitier consommé, ce qui signifie que les autres nutriments contenus dans les produits laitiers pourraient également jouer un rôle dans leur caractère inflammatoire.

Par exemple, de nombreux fromages à pâte molle et dure, comme le fromage suisse, le provolone, le gouda, le parmesan et la feta, peuvent fournir des probiotiques. Des recherches publiées dans la revue 2022 Inflammation, immunité et maladie Les chercheurs ont souligné le rôle anti-inflammatoire que peuvent jouer les probiotiques sur l’organisme, en particulier sur l’intestin. Bien que d’autres facteurs jouent certainement un rôle sur l’inflammation, les probiotiques contenus dans certains fromages peuvent aider à atténuer les effets des graisses saturées sur l’inflammation.

Natalie Rizzo, MS, RDN, diététicienne spécialisée en performance sportive, auteure de Planted Performance : recettes faciles à base de plantes, plans de repas et nutrition pour tous les athlètesest du même avis, et écrit : « Les produits laitiers comme le yaourt et le fromage sont deux excellents ajouts à un régime alimentaire équilibré, en particulier pour les végétariens. Si la modération est essentielle, ces choix laitiers peuvent fournir des probiotiques, des micro-organismes vivants qui aident à promouvoir la santé intestinale et à réduire l’inflammation dans le corps. Les inclure avec modération, par exemple en prenant deux ou trois portions de fromage par semaine ou un yaourt par jour, peut s’intégrer dans un régime alimentaire sain. »

Conseils pour inclure du fromage dans un régime anti-inflammatoire

Les associations puissantes sont essentielles pour inclure le fromage dans un régime anti-inflammatoire. Rodriguez et Rizzo suggèrent d’associer du fromage faible en gras à d’autres aliments riches en antioxydants pour aider à équilibrer vos repas et augmenter votre consommation d’autres aliments bons pour la santé. En règle générale, tenez compte de cette formule simple lorsque vous équilibrez votre assiette avec du fromage : fromage + aliments riches en fibres + graisses saines.

Voici quelques conseils d’experts pour vous aider à démarrer.

Le fromage cottage se marie parfaitement avec des baies riches en antioxydants et des noix bonnes pour le cœur pour une option de petit-déjeuner à emporter.

Grignotez un fromage en ficelle accompagné de raisins et de pop-corn riche en fibres pour un remontant l’après-midi.

Ajoutez une ou deux cuillères à soupe de fromage fermier à une omelette aux épinards et servez avec des fruits frais.

Préparez des pâtes riches en fibres avec de la sauce tomate et une cuillerée de fromage ricotta faible en gras.

Préparez une quesadilla avec du cheddar faible en gras et augmentez les protéines et les fibres avec des haricots noirs, de la salsa et du guacamole.

L’essentiel

Une alimentation saine et équilibrée comprend une variété d’aliments, mais avec modération. Si vous aimez le fromage, les experts en nutrition vous conseillent de l’inclure dans votre alimentation. Bien que la génétique et votre profil de santé actuel jouent un rôle dans la façon dont votre corps réagit aux aliments que vous mangez, une consommation modérée de fromage peut faire partie d’un régime alimentaire qui aide à réduire l’inflammation dans le corps. Certains peuvent être plus faibles en graisses saturées et en sodium que d’autres, mais tous peuvent être inclus dans une alimentation équilibrée. Optez pour un fromage faible en gras ou sans gras si cela vous inquiète. Envisagez de travailler avec un diététicien agréé pour obtenir des conseils personnalisés sur les fromages qui vous conviennent le mieux et qui répondent à vos besoins particuliers en matière de santé (et de plaisir).