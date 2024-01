Le froid mortel persiste aux États-Unis, mais un temps plus chaud se profile à l’horizon

L’air glacial de l’hiver a enveloppé une grande partie des États-Unis, affectant des millions d’Américains avec son emprise glaciale d’une frontière à l’autre.

Malgré le dégel attendu mercredi, les personnes les plus vulnérables du cœur du pays se préparent à une nouvelle explosion de glace qui devrait arriver ce week-end.

Malheureusement, les températures froides sont probablement à l’origine d’au moins 10 décès, de l’Oregon au Mississippi.

Il fait si froid que le Service météorologique national a émis des avis et des avertissements de refroidissement éolien de la frontière canadienne à la frontière mexicaine.

“C’est assez impressionnant de voir une surveillance du gel dur jusqu’au sud du Texas”, a déclaré Britta Merwin, météorologue météorologique de FOX. “Vous parlez de la frontière entre le Mexique et le Texas.”

Les températures sont de 25 à 35 degrés inférieures à la moyenne à la mi-janvier, qui est déjà l’un des mois les plus froids de l’année dans la plupart des endroits. Alors que des vents violents continuent de frapper le centre du pays, les alertes de refroidissement éolien signifient que la combinaison du froid et du vent pourrait être dangereuse pour toute personne prise au piège des éléments.

Des dizaines de minimums records tomberont jusqu’à mercredi, principalement dans les plaines et le sud, a indiqué le centre de prévision FOX. Même la côte du Golfe pourrait connaître des températures bien en dessous de zéro, ce qui nécessiterait l’émission de Avertissements de gel sévère .

“Les températures sont si froides dans le Sud que les infrastructures n’y sont pas préparées”, a déclaré Merwin. “Nous commençons à voir les canalisations geler non seulement chez quelqu’un, mais nous parlons également au niveau de la ville que vous pouvez commencer à avoir des problèmes d’infrastructure, et puis vous parlez de villes qui ferment leurs portes pendant une journée juste à cause de le froid.”

Ces périodes prolongées de températures inférieures à zéro pourraient devenir problématiques, car certains endroits ne dépasseront pas le point de congélation avant plusieurs jours.

La température est tombée à -10 degrés Kansas City le mardi matin. C’était le quatrième jour consécutif où la température atteignait -10 degrés ou moins, ce qui en fait la deuxième plus longue période de temps aussi froid en 136 ans d’enregistrements dans la ville, a indiqué le service météorologique national. La plus longue séquence jamais enregistrée a duré cinq jours, du 18 au 22 décembre 1983.

Mercredi matin, la température à Nashville, dans le Tennessee, est tombée à -1 degré. Selon le NWSqui a égalé la température la plus froide de la vague de froid de décembre 2022 et c’était seulement la deuxième fois que Music City tombait en dessous de zéro depuis 1996.

Le centre de prévision FOX a déclaré qu’un autre souffle d’air froid soufflerait vers le sud du Canada plus tard cette semaine, de sorte que des millions d’Américains sentiraient les températures chuter à nouveau près de zéro jeudi et vendredi.

“L’air froid va durer toute la semaine”, a ajouté Merwin. “D’ici vendredi, 270 millions d’Américains seront soumis à une sorte d’alerte météorologique au froid.”

Quand la vague de froid prendra-t-elle fin ?

Même si un temps plus chaud se profile à l’horizon, il pourrait s’écouler au moins une semaine avant que les températures reviennent à la moyenne ou plus chaudes.

Selon le Prévisions de température à long terme du Centre de prévision climatique de la NOAAla semaine prochaine sera probablement marquée par des températures supérieures à la moyenne pour la fin janvier dans une grande partie des États-Unis.