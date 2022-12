Le froid glacial rend l’après-midi mouvementé à Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Dante Pettis portait trois chemises sous son maillot. Un T-shirt régulier et deux thermiques. Il portait deux paires de chaussettes et des chauffe-pieds rembourrés dans ses crampons. Il portait des gants en latex sous ses gants de football par temps froid. Il y fourra également des chauffe-mains. Pour couronner le tout, il portait un masque de ski.

“Et j’avais encore froid”, a déclaré Pettis dimanche à Soldier Field. “Cela n’a pas aidé un peu.”

Pettis, un receveur de 27 ans qui a grandi en Californie, était loin d’être seul.

Les Bears ont perdu contre les Bills, 35-13, dans le septième match le plus froid de l’histoire des Bears. La température au coup d’envoi était de 9 degrés avec un refroidissement éolien de moins 12. Les vents soufflaient à plus de 20 milles à l’heure avec des rafales dans les années 30. Il s’est réchauffé de quelques degrés tout au long du match, mais pas beaucoup.

Les deux équipes ont dû affronter les éléments dimanche. Les Bills pourraient envisager un week-end à Chicago avec la tempête hivernale de cette semaine qui s’abat maintenant sur Buffalo. L’aéroport de Buffalo devrait être fermé au moins jusqu’à 11 heures lundi.

Lancer et botter le ballon de football était un défi majeur dimanche. Soldier Field est déjà un endroit difficile à jouer au cours d’une journée régulière. Le vent a tendance à tourbillonner dans tout le stade grâce à sa proximité avec le lac Michigan. Les rafales de 20 milles à l’heure dimanche n’ont pas aidé.

Le botteur des Bills Tyler Bass a raté un point supplémentaire et un panier. Le botteur des Bears, Cairo Santos, a effectué tous ses coups de pied, mais les Bears étaient conservateurs et n’ont pas tenté de buts sur le terrain de trop loin.

“Quand tu es assis [on the bench], vos muscles se contractent », a déclaré Santos à propos du froid. “Alors tu dois te lever, marcher et tout ça.”

Safety Jaquan Brisker n’a pas porté de manches pendant le match. La recrue de Penn State a disputé de nombreux matchs par temps froid à l’université et a grandi dans la région de Pittsburgh, il ne pensait donc pas que samedi était quelque chose de spécial.

“J’avais l’impression que mes mains devenaient froides, [my] visage parce que je n’ai rien mis dessus », a déclaré Brisker.

Le quart-arrière Justin Fields a joué sans gants. Aucun des deux quarts-arrière n’a dépassé les 200 verges dans le match.

“Je veux dire, c’était fou”, a déclaré Fields. « Cela a vraiment eu un impact sur tout le match. Des snaps aux lancers même. Les lancers [to the running back], vous devez verrouiller les lancers car ils volaient. Cela a définitivement un impact sur le jeu de passes, en essayant de déterminer dans quelle direction vous voulez lancer la balle, dans quelle direction le vent souffle.

Kyler Gordon intervient à nouveau : Le demi de coin recrue des Bears Kyler Gordon a eu sa deuxième interception en autant de semaines lorsqu’il a éliminé le quart-arrière de Buffalo Josh Allen près de la ligne de but au début du match.

Gordon a maintenant trois interceptions cette saison. Même si la défense des Bears a eu du mal dans le jeu de course, elle a réussi trois interceptions et a forcé un échappé contre une attaque puissante des Bills. Le secondeur Nicholas Morrow a également eu une interception et le secondeur Matt Adams a forcé un échappé.

Gordon a fini par être le meilleur demi de coin des Bears sur le tableau des profondeurs après que l’équipe a ajouté Jaylon Johnson à la réserve blessée lors d’un geste surprise vendredi. Johnson souffrait de blessures aux côtes et aux doigts.

Gordon a déclaré qu’il s’était préparé toute la semaine à jouer dans le coin nickel, mais qu’il avait ensuite dû se déplacer à l’extérieur lorsque Johnson était sorti.

“J’ai regardé suffisamment de films pour savoir ce qui se passait à l’extérieur”, a déclaré Gordon. “Le simple fait de passer à l’extérieur n’était pas un problème.”

Le receveur vedette des Bills, Stefon Diggs, n’a capté que deux passes pour 26 verges dans le match. Gabe Davis a récolté 45 verges et un touché sur trois attrapés. Les Bears ont également beaucoup joué avec la recrue Josh Blackwell sur le terrain, en raison des absences de Johnson et Kindle Vildor (cheville).

Ligne O battue : Les Bears étaient sans deux partants sur la ligne offensive samedi. Teven Jenkins (cou) et Cody Whitehair (genou) se sont tous deux blessés. Jenkins a subi une grave blessure au cou il y a une semaine contre les Eagles de Philadelphie et s’est rendu à l’hôpital.

À la place des deux gardes de départ, Michael Schofield a commencé à la garde droite et Larry Borom a commencé à la garde gauche. Schofield a été un remplaçant polyvalent toute la saison. Borom a commencé l’année en tant que plaqueur droit de départ, mais a depuis cédé la place au vétéran Riley Reiff. Pour Borom, un choix de repêchage de cinquième ronde en 2021, il s’agissait de ses premiers représentants importants à la garde en tant que membre des Bears.

Schofield a également brièvement quitté le match avec une blessure au pouce au premier quart, mais est revenu après avoir raté une seule possession. Dieter Eiselen est intervenu à la garde droite lorsque Schofield était absent.