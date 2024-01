Le froid extrême est-il mauvais pour vos poumons ?

Des engelures à l’hypothermie, le froid extrême peut être dangereux.

Le froid peut également affecter vos poumons, bien qu’il existe des moyens de prévenir cela.

Les températures glaciales peuvent-elles geler vos poumons ?

“Notre corps fait de son mieux pour maintenir notre température centrale à environ 37 degrés [Celsius], et nos poumons sont enfermés dans notre cavité thoracique. À moins que tout votre corps ne soit en danger, geler vos poumons ne devrait pas présenter de risque », déclare Dr Aryan Shiaripneumologue avec Système de santé de la clinique Mayo.

Il dit que l’air froid et sec peut pénétrer dans vos poumons et provoquer une irritation, conduisant à un bronchospasme qui pourrait provoquer une sensation de resserrement de la poitrine. Il est peu probable que vos poumons eux-mêmes gèlent.

Vous pouvez ressentir un inconfort ou même une sensation de brûlure en respirant à ces températures glaciales. C’est courant.

“Notre corps est très bien conçu pour s’adapter à l’air froid qui entre. Il existe de nombreux mécanismes qui permettent de réchauffer et d’humidifier l’air avant qu’il n’atteigne vos poumons, où se produit un échange gazeux”, explique Shiari. « Ce qui se passe, c’est que l’air froid est généralement plus sec et que votre corps s’efforce de l’humidifier. Dans ce processus, cela peut provoquer une irritation des voies respiratoires, ce qui entraîne un processus appelé bronchospasme, dans lequel ces voies respiratoires se rétrécissent et se resserrent, et vous ressentez cette sensation d’essoufflement.

Personnes atteintes d’une maladie pulmonaire chronique

L’air extrêmement froid peut être dangereux pour n’importe qui, mais pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, telles que maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)), le froid peut aggraver la situation. Dans le cas de l’emphysème, par exemple, l’air froid peut provoquer des spasmes des bronches, rendant la respiration plus difficile.

Les patients souffrant de maladies respiratoires, que ce soit asthme, la BPCO ou d’autres maladies pulmonaires, sont plus susceptibles d’avoir des exacerbations de leurs symptômes s’ils sont confrontés à des conditions hivernales froides. La meilleure chose qu’ils puissent faire pour se protéger est de se préparer. Qu’il s’agisse d’avoir une réserve supplémentaire de leur régime d’inhalation pendant quelques jours en cas d’urgence ou d’avoir un générateur de secours pour leur équipement médical, comme des ventilateurs, Appareils PPC ou des concentrateurs d’oxygène », explique Shiari.

Conseils pour respirer en toute sécurité

Shiari dit que vous devriez essayer d’éviter de sortir dehors pendant une tempête hivernale. Il dit que si vous devez être dehors, suivez ces conseils de respiration.

«Si vous devez inspirer, il est généralement préférable d’inspirer par le nez et d’expirer par la bouche», dit-il. « Votre nez réussit mieux à humidifier et à réchauffer l’air que votre bouche. Avoir un foulard à enrouler autour de votre nez et de votre bouche, ou un masque de ski, lorsque vous êtes dehors peut aider, car cela peut emprisonner une partie de cette chaleur et de cette humidité.

Et essayez d’éviter de faire de l’exercice dehors par temps froid si vous souffrez de asthme, BPCO ou maladies pulmonaires chroniques.