Le froid extrême dans le Sud met des millions de personnes dans des conditions glaciales et glaciales

Ce temps glacial survient quelques mois seulement après qu’une grande partie du Sud ait connu un été brutal de chaleur et d’humidité incessantes, et quelques semaines après que les scientifiques ont conclu que 2023 était l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. À mesure que le monde se réchauffe, des vagues de froid peuvent encore survenir occasionnellement, même si elles deviennent moins fréquentes et moins graves dans de nombreux endroits. Et même si une grande partie des États-Unis connaît actuellement des conditions glaciales plus élevées que la normale, la Terre dans son ensemble a été plus chaude que la moyenne ce mois-ci en raison de températures inhabituellement élevées dans d’autres parties du globe.

Samedi, le service météorologique national a prévenu d’un week-end rempli d’air arctique qui « dominera les deux tiers est du pays ».