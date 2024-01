Le froid brutal s’étend jusqu’au sud des États-Unis, causant des dizaines de morts

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Une grande partie des États-Unis est restée dimanche aux prises avec des conditions météorologiques meurtrières dans l’Arctique – avec des conditions glaciales atteignant le sud jusqu’au Texas et en Floride. Mais le froid anesthésiant devrait s’atténuer dans les prochains jours.

Des pluies verglaçantes, du grésil et de fortes rafales de vent plus tard dimanche rendraient les déplacements dans certaines parties du Kansas et de l’Oklahoma particulièrement dangereux, a déclaré le service météorologique national. Le refroidissement éolien dans l’Iowa donnait l’impression de faire moins 20 degrés Fahrenheit (moins 7 degrés Celsius) dans certaines régions.

Mais la fin des températures inférieures à zéro – qui ont frappé les États-Unis vendredi – était en vue dans certaines parties du pays. Les températures quotidiennes élevées à Des Moines, la capitale de l’Iowa, par exemple, devraient rester au-dessus de zéro à partir de lundi.

“En l’absence d’apport supplémentaire d’air arctique en provenance du Canada, un réchauffement régulier est prévu pour la partie centrale du pays”, a indiqué le service météorologique.

Pourtant, le froid a été particulièrement ressenti par les personnes peu habituées à un froid aussi glacial dans des endroits comme Memphis, Tennessee, où les habitants ont été invités à faire bouillir l’eau et certains n’avaient pas d’eau du tout après que les températures glaciales ont cassé les conduites d’eau à travers la ville. Les températures ne devraient pas augmenter avant le week-end.

Les tempêtes hivernales de ce mois-ci ont fait au moins 67 morts aux États-Unis, dont beaucoup impliquant hypothermie ou accidents de la route.

Au Four Way Grill de Memphis, le propriétaire, Patrice Bates Thompson, a déclaré que les problèmes d’eau avaient fermé leur cuisine soul food pendant des jours.

“C’est notre produit de base, et c’est ce qui motive la force financière de ma famille”, a déclaré Thompson. a dit à Fox-13 Memphis. «Nous dépendons des affaires et nous sommes restés chez nous.»

Tant de canalisations se sont cassées à Memphis que la pression de l’eau a chuté dans toute la ville. Préoccupé par une éventuelle contamination, Memphis Light, Gas & Water a exhorté ses plus de 400 000 clients à faire bouillir de l’eau pour boire ou se brosser les dents ou à utiliser des fournitures en bouteille samedi pendant que les équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour effectuer des réparations.

“Notre production et notre traitement de l’eau fonctionnent bien”, a déclaré le service public dans un e-mail. “Nous ne pouvons pas donner d’estimations de restauration tant que toutes les fuites ne sont pas identifiées.”

Le service public a déclaré que plus de 100 employés se sont portés volontaires samedi pour identifier les bris, et que les résidents ont été invités à signaler les fuites dans la rue, dans les maisons et dans les bâtiments inoccupés.

Sans eau depuis jeudi matin, Pamela Wells a reçu la visite samedi d’un ouvrier qui lui a demandé s’il y avait une fuite.

« Mon mari a demandé : « Comment pouvons-nous avoir une fuite si nous n’avons pas d’eau ? » », a-t-elle déclaré.

Ils avaient rempli une baignoire d’eau pour tirer la chasse d’eau lorsqu’ils ont remarqué que la pression diminuait, a déclaré Wells. Pour tout le reste, ils utilisaient une quantité décroissante d’eau en bouteille jusqu’à ce que leur rue devienne praticable samedi et que des amis leur apportent de nouvelles provisions.

Pendant ce temps, le conseil municipal de Memphis a ouvert samedi sept stations de distribution d’eau en bouteille, une dans chaque district municipal. Deux autres opéraient dans des casernes de pompiers. L’une d’entre elles comptait 300 voitures alignées lors de son ouverture samedi, a déclaré Brenda Jones, directrice de la gestion des urgences du comté de Shelby, lors d’un entretien téléphonique.

“Il y a des gens qui n’ont absolument pas d’eau, des gens avec une faible pression d’eau, et il y a l’avis de faire bouillir l’eau”, a-t-elle déclaré.

Le Tennessee à lui seul a enregistré 26 décès, dont un homme de 25 ans retrouvé mort sur le sol d’une maison mobile à Lewisburg après qu’un radiateur s’est renversé et éteint, a déclaré Bob Johnson, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Marshall.

“Il y avait de la glace sur les murs”, a déclaré Johnson.

Sur la côte ouest, davantage de pluie verglaçante était prévue dans la gorge du fleuve Columbia et la zone devrait rester proche ou inférieure au point de congélation jusqu’au moins dimanche soir. Les arbres et les lignes électriques déjà recouverts de glace pourraient tomber s’ils en recevaient davantage, a prévenu le service météorologique national.

“Restez en sécurité au cours des prochains jours alors que notre région tente de dégeler”, ont indiqué les services météorologiques. « Les morceaux de glace qui tombent resteront également un danger. »

Les services météorologiques prévoient des températures supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays la semaine prochaine. Pendant ce temps, tout le monde ne détestait pas les trucs blancs.

“C’est amusant en ce moment”, a déclaré Andrew Smith, un habitant de Michigan City. WBBM-TV. « Nous n’avons pas eu autant de neige depuis une minute, et Noël n’était pas enneigé, donc c’est amusant de faire ça. Je peux jouer avec les enfants, faire des boules de neige, faire un bonhomme de neige.

___

Les contributeurs d’Associated Press incluent Travis Loller à Nashville, Tennessee ; Lisa Rathke à Marshfield, Vermont ; Corey Williams à Détroit ; Ken Miller à Edmond, Oklahoma ; et Ron Todt à Philadelphie.