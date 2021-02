TipRanks

3 actions Monster Growth encore sous-évaluées

Parlons de croissance. Avec le recul de la couronne, la politique de moins en moins excitante et une nouvelle année à venir, les investisseurs deviennent optimistes – et cela signifie qu’il y a une chasse aux actions qui apporteront de solides rendements. En d’autres termes, les valeurs de croissance. Dans une récente interview, Jan Hatzius, économiste en chef du géant de l’investissement Goldman Sachs, a déclaré qu’il voyait la croissance du PIB au 2T21 atteindre 10%. Dans un environnement comme celui-là, la plupart des actions vont afficher une tendance à la croissance. Maintenant, nous savons tous que les performances passées ne garantiront pas les résultats futurs. Pourtant, le meilleur endroit pour commencer à rechercher les actions à forte croissance de demain est parmi les gagnants d’hier. Gardant cela à l’esprit, nous nous sommes efforcés de trouver des actions qualifiées de stimulantes pour la croissance de Wall Street. En utilisant la base de données de TipRanks, nous avons retenu trois noms soutenus par des analystes qui ont déjà enregistré des gains impressionnants et se vantent de solides récits de croissance à long terme. Kaleyra (KLR) Nous commencerons par Kaleyra, une société de cloud computing proposant des solutions de communication. La plate-forme SaaS de la société prend en charge les SMS, les appels vocaux et les chatbots – un produit avec des applications évidentes et une valeur ajoutée dans le climat de bureau d’aujourd’hui, avec une forte poussée vers le télétravail et le travail à distance. Kaleyra compte plus de 3500 clients, qui ont passé 3 milliards d’appels vocaux et envoyé 27 milliards de SMS en 2019 (la dernière année avec des numéros complets disponibles). Au cours des 6 derniers mois, les actions KLR ont affiché une croissance remarquable, en appréciant 155%. Les revenus de Kaleyra ont augmenté avec la valeur de l’action. Les résultats de la société au 3T20 ont atteint 38,3 millions de dollars, les meilleurs depuis l’entrée en bourse de KLR. Bien que Kaleyra subisse toujours une perte de bénéfice net chaque trimestre, le BPA du troisième trimestre a été la plus faible perte de ce type au cours des quatre derniers trimestres. L’analyste de Maxim Allen Klee est optimiste sur KLR, considérant la croissance récente et les offres de produits comme un indicateur des performances futures. «Au cours des dernières années, Kaleyra a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un EBITDA ajusté positif. Nous prévoyons une croissance des revenus de 9%, 22% et 28% pour 2020-2022. Nous prévoyons une baisse de l’EBITDA ajusté en 2020 pour refléter les coûts des sociétés ouvertes et le COVID-19, mais une croissance plus du double du taux de chiffre d’affaires pour les deux années suivantes. Nous nous attendons à des avantages liés à un levier d’exploitation, à des employés techniques à faible coût, à des remises sur les volumes de coûts à mesure que l’entreprise se développe et à une amélioration des marges grâce aux nouvelles offres et géographies. À plus long terme, nous pensons que l’entreprise peut augmenter son chiffre d’affaires de près de 30% avec une croissance des résultats encore plus rapide », a déclaré Klee. Avec une telle croissance, il n’est pas étonnant que Klee adopte une position optimiste sur KLR. Pour lancer sa couverture, l’analyste a publié une note d’achat et a fixé un objectif de prix de 22 $. Ce chiffre implique un taux de 45% pour l’année à venir. (Pour regarder l’historique de Klee, cliquez ici) Dans l’ensemble, sur la base des 3 notes d’achat par rapport à aucune retenue ou vente attribuées dans les trois derniers mois, les analystes de Wall Street conviennent que cet «achat fort» est un pari solide. Cela ne nuit pas non plus au fait que son objectif de cours moyen de 19 $ implique un potentiel de hausse d’environ 26%. (Voir l’analyse boursière de KLR sur TipRanks) Vista Outdoor (VSTO) Suivant up, Vista Outdoor, est une entreprise vénérable qui a vu son créneau gagner en attractivité ces derniers temps. Vista est une entreprise d’articles de sport, avec 40 marques réparties dans deux divisions principales: les produits de plein air et les sports de tir. Les marques de Vista incluent des noms bien connus comme Bushnell Golf , CamelBak et Remington. La société a trouvé un bur succès de l ‘«année corona» car les gens se sont de plus en plus tournés vers des activités de plein air qui peuvent être pratiquées en solo ou en petits groupes – élargissant ainsi la clientèle. Les actions VSTO sont ainsi en hausse de 214% au cours des 12 derniers mois. Les bénéfices de Vista reflètent l’intérêt croissant des consommateurs pour les sports de plein air. Le BPA de la société a augmenté en 2020, passant d’une perte nette à un bénéfice par action de 1,34 USD dans le rapport fiscal du deuxième trimestre (publié en novembre). Le rapport fiscal du troisième trimestre, publié plus tôt ce mois-ci, a montré des bénéfices inférieurs, à 1,31 $ par action, mais était toujours considéré comme solide par la société, car il couvrait les mois d’hiver lorsque la société voit normalement ses revenus diminuer. Les deux trimestres ont montré de solides gains de bénéfice par action d’une année à l’autre. Couvrant Vista pour B. Riley, l’analyste 5 étoiles Eric Wold voit plusieurs pistes pour une croissance continue de Vista. Il est impressionné par la croissance des ventes d’armes à feu et de munitions, ainsi que par l’augmentation des prix des produits tant dans les divisions des articles de plein air que des sports de tir. «Étant donné que nous prévoyons que l’augmentation du nombre de participation de l’industrie pour les produits de plein air et les sports de tir pendant la pandémie représentera un vent arrière supplémentaire pour VSTO dans les années à venir au-delà de l’impressionnante visibilité de la production qui a été créée par l’épuisement des niveaux d’inventaire des canaux, nous continuons à voir une configuration attrayante pour une croissance de référence », a commenté Wold. Dans l’ensemble, Wold est optimiste sur l’action et l’évalue comme un achat, avec un objectif de cours de 41 $. Ce chiffre indique une marge de hausse de 27% dans l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Wold, cliquez ici) Vista est une autre société avec une cote unanime de consensus Strong Buy. Cette note est basée sur 9 avis récents, tous à acheter. Les actions VSTO ont un objectif de prix moyen de 36,78 $, ce qui donne une hausse de 14% par rapport au cours de négociation de 32,15 $. (Voir l’analyse des stocks de VSTO sur TipRanks) Textainer Group Holdings (TGH) Vous ne pensez peut-être pas au conteneur de fret omniprésent, mais ces boîtes métalliques d’une simplicité trompeuse ont changé le visage du transport en vrac depuis leur prolifération dans les années 1960. Ces conteneurs facilitent l’organisation, le chargement, l’expédition et le suivi de grandes quantités de marchandises et sont particulièrement précieux pour leur facilité de changement; les conteneurs peuvent être rapidement chargés ou commutés entre les navires, les trains et les camions. Textainer est une entreprise d’un milliard de dollars qui achète, possède et loue des conteneurs d’expédition pour l’industrie du fret. L’entreprise compte plus de 250 clients et possède une flotte de 3 millions d’équivalents vingt pieds (TEU). Textainer est également un revendeur majeur de conteneurs d’occasion, et opère à partir de 500 dépôts à travers le monde. Même pendant la pandémie corona, lorsque les routes et les modèles commerciaux internationaux ont été gravement perturbés et que les revenus trimestriels ont baissé d’une année à l’autre, Textainer a enregistré des gains de part. Les actions de la société ont grimpé de 110% au cours des 12 derniers mois. La majeure partie de ces gains est survenue au cours des six derniers mois, alors que les économies – et les modèles commerciaux – ont commencé à rouvrir. En regardant Textainer pour B. Riley, l’analyste Daniel Day est profondément impressionné. Il considère que cette société est la moins chère de son groupe de pairs, avec une forte part de marché dans un secteur concurrentiel. Day évalue TGH a Buy, et son objectif de prix de 31 $ suggère qu’il a de la place pour une croissance de 57% devant lui. À l’appui de cette position haussière, Day écrit, en partie, «Nous pensons que TGH est un nom sous-suivi et mal compris, idéal pour le portefeuille d’un investisseur à forte valeur recherchant des titres générateurs de flux de trésorerie se négociant à une forte décote par rapport à la valeur intrinsèque. . Les prix des nouveaux conteneurs atteignant des sommets depuis plusieurs années dans un contexte de résurgence du transport par conteneurs, nous prévoyons que les prochains résultats seront des événements catalyseurs positifs pour TGH… »Certains titres passent sous le radar, et TGH en fait partie. Day’s est la seule revue d’analystes récente de cette société, et elle est résolument positive. 