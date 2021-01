DFDS rapporte les volumes mensuels de ferry pour le fret et les passagers afin de fournir un aperçu supplémentaire de l’évolution des tendances de volume dans le réseau de routes européennes de DFDS.

Volumes des ferries DFDS décembre Année complète Cargaison 2019 2020 Changement 2019 2020 Changement Compteurs de voie, 000 2 810 3 594 27,9% 41 280 40 886 -1,0% Passager 2019 2020 Changement 2019 2020 Changement Passagers, ‘000 370 78 -79,0% 5 116 1 498 -70,7%

Ferry – fret: Les volumes totaux en décembre étaient de 29% supérieurs à 2019 ajustés pour la fermeture de la route Paldiski-Hanko. La croissance du volume des routes faisant appel au Royaume-Uni a été de 37%.

Les volumes en mer du Nord ont été stimulés par la constitution de stocks avant le Brexit, en particulier sur les liaisons entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais aussi entre la Suède et le Royaume-Uni. Les volumes sur la Manche ont également été dopés par la constitution de stocks. Les volumes de la mer Baltique étaient supérieurs à 2019 ajustés pour la fermeture de la route Paldiski-Hanko. Les volumes méditerranéens étaient supérieurs à 2019, en raison de volumes plus élevés sur tous les principaux corridors.

Ferry – passager: Le nombre total de passagers en décembre 2020 était de 79% inférieur à 2019. La diminution reflète un impact négatif continu des restrictions de voyage liées à Covid-19 sur les deux itinéraires de ferry de croisière et la Manche. En mer Baltique, le nombre de passagers était supérieur à 2019, en raison de volumes plus élevés sur une liaison.

Les itinéraires de ferry de DFDS permettent le commerce et les voyages dans et autour de l’Europe. Utilisez le lien ci-dessous pour voir une carte de l’ensemble du réseau.

https://bit.ly/36o5nkO

Le rapport de volume de janvier devrait être publié le 11 février 2021.

Contact

Torben Carlsen, PDG +45 33 42 32 01

Karina Deacon, directrice financière +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications, +45 31 40 34 46

Ces informations sont soumises aux obligations de divulgation conformément à la section 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

Attachement