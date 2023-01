Le frère sexy de l’ex-star de Love Island “fait la queue pour la série sud-africaine”

LOVE Island pourrait être une affaire de famille pour l’ancienne star Zara McDermott.

Les rumeurs ont continué d’entourer le frère du diffuseur, Brad, depuis son passage dans l’émission en 2018.

DJ Brad McDermott est pressenti pour la série d'hiver de Love Island

Le beau gosse tatoué est le frère de la star de Love Island 2018, Zara McDermott

L’année dernière, nous avons rapporté comment le morceau d’Essex était dans le mix pour la série estivale Love Island.

Maintenant, il y a des spéculations que Brad, qui travaille comme DJ, pourrait se rendre en Afrique du Sud pour la série d’hiver, dirigée par la nouvelle animatrice de Love Island Maya Jama.

Les affirmations dans la publication her.ie suggèrent que “celui-ci pourrait l’être pour Brad”.

Auparavant, des sources avaient exclusivement confié au Sun son admiration pour la série après qu’elle ait transformé la vie de Zara.

L’influenceur poursuit maintenant une carrière de documentariste et a dirigé un certain nombre de séries de la BBC Three axées sur les problèmes souvent tabous de la pornographie de vengeance et des troubles de l’alimentation.

La source a déclaré: “Brad est un jeune et beau mec, et il a vu comment apparaître sur Love Island a complètement transformé la vie de Zara.

“Bien qu’elle n’ait pas trouvé l’amour à long terme, cela lui a servi de plate-forme idéale.

“Elle a également passé un bon moment là-bas, et il pense que ce serait un grand rire.”

Le Sun est allé à ITV pour un commentaire.

Le nom de Brad est dans le cadre après que The Sun a confirmé en exclusivité que le mannequin Boohoo Tanya Manhenga est sur le point de chercher l’amour sous le soleil brûlant alors que la série de matchmaking démarre.

Pendant ce temps, Chloe Baker, mannequin de PrettyLittleThing, est un autre nom pressenti pour la série.

ITV2 est à quelques jours de l’annonce de la distribution complète de son édition d’hiver.

La chaîne a commencé à intensifier la promotion, avec une série de teasers grésillants montrant Maya à califourchon sur un bronco qui se cabre alors qu’elle “prend l’amour par les cornes”.

Brad a été pressenti pour la série estivale de Love Island cette année

Des sources ont précédemment déclaré au Sun comment Brad admirait à quel point Love Island avait changé la vie de Zara

Des sources nous ont dit autrefois que Brad pensait que la série serait "un bon rire"