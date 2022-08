Le frère Pogba fait plus de déclarations de sorcellerie (VIDEO)

Mathias Pogba dit que son frère Paul a “perdu sa notion de réalité” à cause des pièges de la renommée et de l’argent

Dans sa deuxième allocution vidéo ces derniers jours, le frère de la star de la Juventus et de la France, Paul Pogba, Mathias, a répété les allégations selon lesquelles le milieu de terrain aurait utilisé la sorcellerie tout en affirmant qu’il s’était également égaré à cause de l’argent et de la renommée.

Mathias Pogba a rendu publique une querelle de famille ce week-end en publiant des clips en français, anglais, espagnol et italien où il menaçait de faire des révélations sur Paul Pogba, son agent Rafaela Pimenta et le coéquipier de Paul France Kylian Mbappe.

Réagissant rapidement à la dispute, Paul Pogba a publié une déclaration dans laquelle il affirmait avoir été victime d’une tentative d’extorsion faisant l’objet d’une enquête par les autorités françaises.

Selon des informations, les amis d’enfance de Mathias et Paul Pogba ont tenté de recevoir 13 millions d’euros (12,9 millions de dollars) de l’ex-star de Manchester United pour les services prétendument rendus et la protection qu’ils lui ont soi-disant fournie au cours de ses 13 ans de carrière, Pogba a déclaré de les avoir payés 100 000 € (99 940 $) pour faire taire le gang et gagner du temps.

Alors que Mathias se dirigeait vers Twitter et laissait entendre que Paul Pogba avait utilisé la sorcellerie pour nuire à Kylian Mbappe, il a de nouveau publié une autre vidéo doublant ces affirmations.

“Toutes les déclarations de Paul, depuis l’audience début août – avant mes vidéos – jusqu’à la réponse de ses avocats et les réponses de ses partisans, n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue”, a-t-il ajouté. Mathias Pogba l’a revendiqué sur les réseaux sociaux.

Salut à tous,

Voici une déclaration et des clarifications sur “l’affaire Pogba”,

Retrouvez la vidéo complète sur Instagram/mathiaspogbaofficial.

Le texte de la vidéo se trouve dans les tweets suivants. pic.twitter.com/a20TYSXRHy — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) 30 août 2022

« Alors je me demande : pourquoi s’empresser d’affirmer que ce que j’avais à dire ne concernait que la sorcellerie ?

“Parce qu’il serait difficile de parler de soi-disant chantage dans cette affaire ? Alors ne serait-il pas préférable de marteler que le grand frère n’est qu’un jaloux, un rapeur d’argent, prêt à tout pour le discréditer avant qu’il n’est-ce pas le but de tous les faux comptes en mon nom ? Non, nous n’acceptons pas les complots ici ! Mathias Pogba ajouté.

“Le seul chemin de survie que j’ai est de dévoiler ses mensonges et sa tromperie”, Mathias Pogba a poursuivi, après avoir allégué que Paul Pogba avait « depuis longtemps perdu sa notion de réalité » en raison de la renommée et de l’argent et « persiste à détruire » la famille Pogba.

“C’est pourquoi j’ai confirmé sa sorcellerie car ce qui compte ici n’est pas que ça marche ou que vous me croyiez ou pas, c’est qu’elle soit malveillante car ces pratiques attendent que vous fassiez de mauvaises choses pour leurs rituels avec la volonté de nuire.”

« De plus, je demande, Paul n’a-t-il pas nié avoir eu recours à des sorciers ? Alors pourquoi a-t-il révélé cela à l’enquêteur ? a suggéré Mathias en référence à un article de franceinfo.

« Est-ce que se protéger des blessures nécessite de payer des millions d’euros à cette sorcière pendant des années ? Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres », Mathias a ajouté.

Abordant les accusations d’extorsion, Mathias Pogba a déclaré que dans son “dévouement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets” Paul Pogba “affirme que l’argent qu’il a offert à ses amis d’enfance a été extorqué.”

“Facile à dire aux médias, mais et si cet argent était justifié par des documents officiels, sauvegardés, et s’il y avait la preuve d’une action convenue ? Ce n’est pas la même chose, n’est-ce pas ?” Mathias Pogba a posé, avant de taquiner “le dévoilement des mensonges” en plus que son “propre version des faits est à venir.”

Selon L’Equipe, on craint déjà que la controverse ne déchire le camp français de la Coupe du monde et nuise aux chances des Bleus de conserver le trophée qu’ils ont remporté en Russie il y a quatre ans.

L’entraîneur Didier Deschamps pourrait finalement devoir choisir entre Pogba et le joueur vedette Mbappe, avec des allégations circulant sur des preuves vidéo selon lesquelles Pogba aurait engagé une personnalité religieuse ouest-africaine connue sous le nom de marabout pour lancer un sort sur Mbappe et le voir blessé – affirme Pogba a nié avec véhémence.

Alors que Pogba se bat actuellement contre une blessure, la France sera la prochaine en action dans un peu plus de trois semaines lorsqu’elle accueillera l’Autriche dans la Ligue des Nations à Paris le 22 septembre et affrontera les demi-finalistes de l’Euro 2020 au Danemark trois jours plus tard.