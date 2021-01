Le tristement célèbre «pharma bro» Martin Shkreli, qui purge actuellement une peine de sept ans de prison pour fraude sur les valeurs mobilières, a déclaré qu’il était «prêt à témoigner» devant le Congrès sur la controverse sur les actions GameStop-Robinhood.

Shkreli a évoqué la controverse qui fait rage dans un courrier électronique adressé à son ex-partenaire, l’ancienne journaliste de Bloomberg News, Christie Smythe, qui a fait des vagues le mois dernier après avoir accordé une interview au magazine Elle à propos de sa relation avec l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et PDG de Turing Pharmaceuticals.

« LOL – ce truc est tellement fou, » a écrit Shkreli dans l’e-mail posté par Smythe, ajoutant: «Vous pouvez faire savoir au monde, si vous le souhaitez, que je serais prêt à témoigner [at a congressional hearing on the incident]. »

« En tant que modérateur du WSB original, j’ai beaucoup à dire, » Shkreli a conclu dans son e-mail, faisant référence à la communauté en ligne du sous-répertoire WallStreetBets où les achats massifs d’actions étaient organisés par les commerçants amateurs.

Quelqu’un manque définitivement le plaisir aujourd’hui. pic.twitter.com/HrGhJlDwtY – Christie Smythe (@ChristieSmythe) 29 janvier 2021

Plusieurs membres du Congrès ont déjà appelé à une audition officielle, après que l’application de trading Robinhood ait interdit jeudi à ses utilisateurs d’acheter des actions dans un certain nombre de sociétés telles que GameStop, Nokia et BlackBerry. Ces actions avaient été investies par un groupe d’investisseurs démunis, entraînant des pertes de milliards de dollars pour les vendeurs à découvert de fonds spéculatifs de Wall Street.

La décision de l’application de trading a généré une énorme controverse, Robinhood étant accusé d’interférer dans le marché libre contre les intérêts de ses utilisateurs de la classe ouvrière et moyenne dans le but de protéger les riches.

Shkreli lui-même est devenu infamie en 2015, après avoir augmenté le prix du médicament antiparasitaire Daraprim de 5000%, et est rapidement devenu le représentant incontournable des médias de la cupidité capitaliste américaine. Il semblait apprécier l’infamie, prenant un personnage de méchant Internet arrogant et se livrant à des cascades telles que l’achat du seul exemplaire de l’album très médiatisé « Once Upon a Time in Shaolin » du Wu-Tang Clan, puis refusant de laisser le public. écoutez-le, jusqu’à ce qu’il soit emprisonné en 2018.

Après avoir publié une capture d’écran du courrier électronique de Shkreli sur Twitter, un collègue journaliste a demandé à Smythe si les deux étaient «Parler encore», auquel elle a répondu qu’ils étaient, concluant son message avec un emoji souriant.

En décembre, Elle a détaillé comment Smythe a tout abandonné – y compris son travail et son mariage – après être tombée amoureuse de Shkreli tout en couvrant son histoire. Ironiquement, il a ensuite semblé rompre la relation, avec une déclaration au magazine lui souhaitant «Bonne chance dans ses projets futurs.»

Smythe a pris feu sur les réseaux sociaux pour avoir défendu Shkreli après la rupture, insistant sur le fait qu’il n’était pas un « psychopathe. » Maintenant, il semble que la paire se soit au moins partiellement réconciliée, bien que Smythe clarifié ils ne sont pas en couple, mais « juste parler » encore.

Non non. Juste parler. – Christie Smythe (@ChristieSmythe) 29 janvier 2021

L’admission a suscité plus d’avertissements de la part des adeptes de Smythe, avec une affiche conseiller elle, elle « Devrait probablement s’arrêter » lui parler pour son bien.

