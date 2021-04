Le frère de l’un des principaux conseillers du président Joe Biden a commencé à faire pression sur la Maison Blanche plus tôt cette année au nom de plusieurs sociétés de soins de santé de premier plan alors que l’administration commençait ses efforts pour lutter contre la pandémie de Covid.

Jeff Ricchetti, le frère du conseiller de longue date de Biden et conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, a commencé à faire pression sur le bureau exécutif du président au premier trimestre, selon de nouveaux rapports de divulgation examinés par CNBC.

Les révélations de lobbying montrent que Jeff Ricchetti a fait pression sur le bureau exécutif du président pour les géants de la santé GlaxoSmithKline, Horizon Therapeutics et Vaxart Inc. initiatives.

L’activité de lobbying de Jeff Ricchetti a eu lieu entre janvier et fin mars, selon les documents. Biden a été inauguré le 20 janvier. Jeff Ricchetti a commencé à travailler pour les entreprises de soins de santé avant le jour des élections en novembre.

Après que Biden ait remporté les élections de 2020, des experts en éthique ont déclaré à CNBC que Steve Ricchetti pourrait être contraint de se récuser de certains problèmes liés aux activités de lobbying de son frère.

Dans une déclaration rare, Jeff Ricchetti a déclaré à CNBC qu’il n’avait pas fait pression sur son frère. Il n’a pas non plus fourni de détails sur ses récents efforts de collaboration avec l’administration Biden.

« Je ne fais pas pression sur mon frère et je ne lui ai même pas mentionné les noms des clients que je représente actuellement », a déclaré Jeff Ricchetti dans un courriel mercredi. «Pendant la plus grande partie des trente dernières années, j’ai fait du lobbying auprès des membres du Congrès et de leur personnel, ainsi que de diverses personnes qui ont servi dans les administrations successives. C’est ce que je fais dans la vie.

Le bureau exécutif du président comprend plusieurs groupes consultatifs pour le président, notamment le Conseil des conseillers économiques, le Conseil national de sécurité et le Bureau de la gestion et du budget.

Il a fait pression sur le bureau pour ses entreprises clientes sur un large éventail de sujets, y compris sur des questions relatives à un traitement par anticorps Covid-19. Les archives indiquent que Jeff Ricchetti n’a pas fait pression sur le bureau exécutif du président sous l’ancien président Donald Trump.

Les archives suggèrent que la dernière fois que Jeff Ricchetti a fait pression sur le bureau exécutif du président, c’était en 2000 sous l’administration de Bill Clinton. À cette époque, Ricchetti travaillait pour le groupe Podesta, cofondé par les conseillers politiques de longue date John et Tony Podesta. John Podesta, à l’époque, était le chef de cabinet de Clinton.

CNBC a posé à la Maison Blanche une litanie de questions sur les efforts de Ricchetti pour faire pression sur le bureau influent, y compris des questions sur les personnes avec lesquelles il a parlé. Un responsable de la Maison Blanche a répondu à l’enquête de CNBC uniquement en déclarant que « Steve Ricchetti n’a pas et n’a pas eu de conversations avec Jeff Ricchetti concernant ses représentations commerciales sur quelque question que ce soit ».

Le responsable a également souligné un large éventail d’experts en éthique qui ont salué l’engagement éthique de Biden, y compris Norman Eisen, un conseiller clé en éthique pour Obama et son équipe.

L’engagement éthique de Biden appelle les personnes nommées par le président à ne pas être impliquées dans des problèmes liés à leur ancien employeur ou à leurs anciens clients, y compris les lobbyistes entrant dans l’administration qui ont récemment travaillé dans l’industrie de l’influence.

Steve et Jeff Ricchetti ont cofondé la société de lobbying Ricchetti Inc. Steve Ricchetti n’est pas inscrit pour faire du lobbying depuis plus d’une décennie.

Des experts en éthique ont déclaré à CNBC qu’il était préoccupant de voir Jeff Ricchetti s’engager avec le bureau exécutif du président pendant que son frère conseillait Biden.

Walter Shaub, ancien directeur du Bureau de l’éthique gouvernementale sous Obama et, pendant une courte période, sous Atout, a comparé le dilemme de situation du frère Ricchetti à un exemple des années Trump.

« Cela rappelle Matt Schlapp faisant pression sur le bureau exécutif du président pendant que sa femme y travaillait. C’est inquiétant « , a déclaré Shaub à CNBC, faisant référence à l’ancienne stratège en communication de Trump à la Maison Blanche, Mercedes Schlapp. » Il n’y a pas d’échappatoire à ce lobbying auprès de l’EOP pendant que votre parent y travaille crée l’apparence d’un trafic d’influence. «

Steve Ricchetti aurait un large portefeuille dans son rôle à la Maison Blanche, notamment en tant que liaison avec les chefs d’entreprise et discuter des priorités d’infrastructure de Biden avec des législateurs modérés.

Les affaires de Jeff Ricchetti ont beaucoup progressé au cours des premiers jours de l’administration Biden.

Le Centre pour une politique réactive note que son entreprise a rapporté 820 000 $ au premier trimestre de 2021, soit près de cinq fois le montant qu’il avait gagné au premier trimestre de l’année dernière.

GlaxoSmithKline a versé à l’entreprise 60 000 $ au premier trimestre. Il s’est engagé avec le bureau exécutif du président, ainsi que des membres du Congrès, sur un large éventail de questions de soins de santé, y compris celles liées à ce qui est décrit sur le formulaire comme «l’approbation du traitement par les anticorps Covid-19».

La société n’a pas précisé les détails des efforts de lobbying de Jeff Ricchetti.

«GSK a toujours travaillé avec les décideurs politiques des deux partis politiques pour faire en sorte que notre voix soit entendue sur les questions politiques importantes qui affectent notre industrie et les patients que nous servons. Nous avons embauché Ricchetti Inc. sur la base de leur longue expérience de travail avec les démocrates centristes dans le domaine de la fiscalité et de la santé. questions de politique », a déclaré à CNBC Lyndsay Meyer, une porte-parole de la société pharmaceutique.

GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé leur soumission à la Food and Drug Administration pour une utilisation d’autorisation d’urgence pour leur traitement aux anticorps Covid fin mars.

Horizon Therapeutics a versé à Ricchetti 80 000 $ au premier trimestre. Il a continué à faire pression sur le bureau exécutif du président, du Congrès et des services de santé et sociaux en leur nom, y compris sur « les questions liées à la tarification des médicaments et au remboursement de Medicare et Medicaid », indique le document trimestriel.

Un porte-parole d’Horizon a refusé de commenter cette histoire.

Vaxart a payé 80 000 $ à Ricchetti au premier trimestre. Il a fait pression auprès du bureau exécutif du président, du Congrès et du Département de la santé et des services sociaux sur « les politiques législatives et réglementaires concernant le développement et le financement des vaccins oraux », indique le dossier.

«L’effort urgent pour développer un vaccin COVID-19 s’est concentré sur les injectables et de nombreux décideurs ne savent pas que le Saint Graal est un comprimé oral – un comprimé oral est plus facile à distribuer, administrer et est stable à température ambiante, contrairement à injectables », a déclaré un porte-parole de la société à CNBC. « Il surmonte également la phobie des aiguilles dont souffrent de nombreux Américains. Nous avons demandé à M. Ricchetti de nous aider à éduquer les décideurs politiques sur l’option des comprimés oraux. »

La société a refusé de commenter davantage la question.

Un autre récent rapport de lobbying indique que Jeff Ricchetti a fait pression sur le bureau de la société de gaz naturel TC Energy. Il s’est inscrit pour faire pression pour TC Energy en janvier, juste avant l’inauguration de Biden.

TC Energy a payé 90 000 $ à Ricchetti pour faire du lobbying au premier trimestre. Le formulaire de divulgation de lobbying notant qu’il s’est concentré sur le bureau exécutif du président sur « les questions législatives affectant les infrastructures énergétiques, le transport sûr et efficace du gaz naturel et de l’énergie liquide, la politique d’électricité renouvelable et les sources de carburant alternatives comme le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène. »

Malgré ce que dit le dossier, la société a nié que Jeff Ricchetti fasse du lobbying auprès de la Maison Blanche en son nom.

« Jeff Ricchetti fait partie d’une équipe diversifiée de conseillers qui fournissent des conseils stratégiques et des conseils à notre entreprise sur un large éventail de questions énergétiques. Le travail de Jeff en notre nom se limite au lobbying des membres du Congrès. Il ne fait pas de lobbying auprès de la Maison Blanche sur notre », a déclaré Marc Palazzo, vice-président des relations avec les parties prenantes américaines de TC Energy, dans un communiqué.

La société n’a pas renvoyé de demandes de suivi pour commenter ce que dit le rapport de divulgation de lobbying.