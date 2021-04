Le frère cadet de GEORGE Floyd a donné un témoignage émouvant, le qualifiant de « garçon à maman » alors que les poursuites se déroulaient dans le procès de Derek Chauvin.

Philonise Floyd, 39 ans, s’est étouffée lors du témoignage de lundi, alors que le tribunal a vu une photo de lui et de son frère alors qu’ils étaient enfants avec leur mère.

Philonise Floyd s’est étouffée en donnant un témoignage émouvant lundi Crédit: AP

Le jury a vu une photo de Floyd avec sa maman Crédit: Ben Crump Law Firm

« C’est ma mère, » dit Floyd. « Elle n’est pas avec nous en ce moment. C’est mon frère aîné George – ils me manquent tous les deux. »

Le plus jeune Floyd a rappelé comment son frère lui a appris à respecter et la relation spéciale qu’il entretenait avec leur mère.

«C’était le garçon d’une grande maman», dit-il. «C’était tellement unique comment ils se trouvaient l’un avec l’autre.

« Il se couchait sur elle en position fœtale comme s’il était encore dans l’utérus. Être autour de lui, il nous a montré comment traiter maman et comment respecter notre mère. Il l’aimait tellement. »

Floyd a dit que son frère était un « garçon à maman » Crédit: AP

Floyd a été tué le 25 mai 2020 Crédit: Reportez-vous à la légende

Il a continué à appeler George «un chef pour nous dans la maison», et a expliqué comment il prendrait soin de ses frères et sœurs et leur ferait des collations.

Il « savait juste comment faire que les gens se sentent mieux », a déclaré le jeune Floyd.

Son témoignage intervient alors que les procureurs dans l’affaire du meurtre contre l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin, 45 ans, devraient conclure leur affaire cette semaine.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre Crédit: AP

Le procès en est actuellement à sa troisième semaine et le jury a entendu jusqu’à présent un certain nombre de témoins notables, notamment le chef de la police de Minneapolis, Madaria Arradondo, les ambulanciers qui ont répondu à la scène et la petite amie de George Floyd.

Le témoignage d’Arradondo était particulièrement choquant, car le chef de la police a déclaré que le Chauvin n’avait « absolument » pas respecté les politiques du département lorsqu’il s’est agenouillé au cou de Floyd pendant plus de neuf minutes.

« Je suis tout à fait d’accord que cela enfreint notre politique », a déclaré le chef Arrandondo, interrogé sur les tactiques de Chauvin par le procureur.

« Cela ne fait pas partie de notre politique; ce n’est pas ce que nous enseignons », a-t-il ajouté.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable.

Le procès devrait durer au moins un mois, la déposition des témoins se poursuivant jusqu’au 16 avril.