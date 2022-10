Le frère d’une légende du MMA se porte volontaire pour le conflit en Ukraine

Le jeune frère de l’icône russe des poids lourds du MMA, Fedor Emelianenko, aurait signé pour servir

Le frère cadet des combattants russes du MMA Fedor et Aleksandr Emelianenko a passé un examen médical et rejoindra l’opération militaire russe en Ukraine, selon l’un de ses frères et sœurs.

Aleksandr Emelianenko a déclaré que son frère Ivan, 34 ans, s’était engagé à servir son pays en tant que volontaire.

« Ivan sera envoyé comme volontaire sous contrat. Je sais qu’il a déjà passé un examen médical. Quand exactement il ira, je ne peux pas dire, “ Emelianenko a déclaré à Match TV.

Dans des commentaires supplémentaires à RBC Sport, Emelianenko a précisé que personnellement, il n’était pas éligible à la mobilisation mais qu’il servirait si besoin était.

“Je ne suis pas éligible au service militaire, je n’ai pas été appelé” a déclaré l’homme de 41 ans.

« Si la Patrie m’appelle pour défendre les frontières, j’irai. Je n’ai tout simplement pas servi dans l’armée. Mon frère a servi dans les forces spéciales, alors il s’est porté volontaire.

Aleksandr Emelianenko et son frère aîné Fedor ont accumulé près de 100 combats professionnels de MMA entre eux au cours de leurs carrières respectives.

Connu sous le nom de “The Last Emperor”, l’ancien champion PRIDE Fedor Emelianenko est largement considéré comme l’un des plus grands poids lourds MMA – sinon le plus grand – de tous les temps.

Le joueur de 46 ans est toujours en pourparlers avec le Bellator MMA concernant un éventuel combat de chant du cygne, qui devait initialement avoir lieu sur la Place Rouge de Moscou avant que le conflit avec l’Ukraine n’éclate.

Parlant de l’annonce par le président russe Vladimir Poutine le mois dernier que le pays mobiliserait partiellement environ 300 000 réservistes, Fedor Emelianenko, né à Lugansk, a déclaré qu’il était “un peu choqué” que n’importe qui tenterait d’esquiver le brouillon.

Le jeune frère Ivan a déjà été pressenti pour sa propre carrière de MMA et a une expérience de la boxe et du combat Sambo. Il a également travaillé dans la sécurité privée, selon RBC.

Ailleurs dans le MMA russe, l’éminent combattant de poids moyen Vladimir Mineev a révélé le mois dernier qu’il avait reçu un projet de convocation et prévoyait de rejoindre les forces armées en novembre, après avoir servi comme parachutiste.