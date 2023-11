Le frère d’un haut collaborateur de la Maison Blanche gagne 8 millions de dollars grâce au coup de pouce de Biden

Nouvelles





Le frère lobbyiste d’un haut collaborateur de la Maison Blanche a récolté plus de 8 millions de dollars auprès de ses clients depuis l’entrée en fonction du président Biden en janvier 2021 – plusieurs entreprises qui conservent l’entreprise liée recevant des coups de pouce directs du programme législatif de l’administration.

Jeff Ricchetti, le frère du conseiller du président Steve Ricchetti, a encaissé 8,3 millions de dollars entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023, selon Divulgations de lobbying au Sénat.

C’est environ quatre fois ce que Jeff a gagné entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019lorsque Donald Trump était à la Maison Blanche et que la société de lobbying Ricchetti Inc. a reçu environ 2,2 millions de dollars.

Cette aubaine est survenue alors que l’administration Biden a célébré à plusieurs reprises le travail des entreprises pour lesquelles Ricchetti a fait pression, notamment l’un des plus grands constructeurs automobiles américains, des sociétés médicales et pharmaceutiques et Amazon.

Plusieurs des entreprises représentées par le lobbyiste Jeff Ricchetti ont reçu un coup de pouce direct du programme législatif du président Biden. PA

Jeff Ricchetti, le frère du conseiller principal de Biden, Steve Ricchetti, a encaissé 8,3 millions de dollars entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023. Finséca

Les liens familiaux ont incité les éthiciens à demander à Steve Ricchetti de se récuser de toute discussion avec les législateurs qui pourrait concerner le cabinet de son frère, où Steve a travaillé de 2001 à 2012.

“Steve Ricchetti devrait se récuser complètement de toute partie de la législation sur laquelle le cabinet de son frère fait pression, et ensuite faire en sorte que la Maison Blanche ne réponde pas aux appels de son frère”, Richard Painter, ancien avocat en chef de l’éthique au cabinet George W. Bush. administration, a déclaré au Washington Free Beaconqui a été le premier à rendre compte de l’arrangement.

Walter Shaub, directeur du Bureau américain d’éthique gouvernementale sous l’ère Obama, a dénoncé l’administration Biden en juin 2021 pour s’être livré à des actes de népotisme « illégaux » au cours de sa première année d’embauche.

“Steve Ricchetti devrait se récuser complètement de toute partie de la législation sur laquelle le cabinet de son frère fait pression”, a déclaré l’ancien avocat spécialisé en éthique du président George W. Bush. Getty Images

« Je suis désolé, je sais que certaines personnes n’aiment pas entendre de critiques à son égard. Mais c’est vraiment nul. Je suis dégoûté”, a-t-il déclaré. « Beaucoup d’entre nous ont travaillé dur pour qu’il rétablisse l’éthique au sein du gouvernement et avons cru aux promesses. C’est un véritable « f… vous » pour nous – et pour l’éthique du gouvernement.

“Je ne fais pas de lobbying sur mon frère, et je n’ai pas non plus fait de lobbying sur la Maison Blanche ce trimestre”, a déclaré Jeff Ricchetti au Wall Street Journal en juillet 2021, interrogé sur son travail.

La Maison Blanche a également soutenu que Steve Ricchetti se récusait des efforts de lobbying de son frère.

Au cours de sa première année au pouvoir, Biden a visité une usine de véhicules électriques de General Motors à Détroit quelques mois après que le Congrès a adopté son programme d’infrastructure bipartisan de 1,2 billion de dollars. Reuters

Au cours de sa première année de mandat, Biden a visité une usine de véhicules électriques de General Motors à Détroit – des mois après que le Congrès a adopté son programme d’infrastructure bipartisan de 1,2 billion de dollars, qui comprenait 7,5 milliards de dollars pour les stations de recharge pour véhicules électriques et 5 milliards de dollars pour les véhicules électriques et à faibles émissions. les autobus.

Celui de Jeff Ricchetti divulgations de lobbying pour l’émission 2021, il a reçu des sommes à six chiffres pour gérer « les questions liées aux incitations fiscales pour les véhicules électriques et les bornes de recharge » et « les questions liées à la politique climatique qui affectent l’industrie automobile en général ».

Un mois plus tard, Biden aussi signé un décret obliger les véhicules achetés par le gouvernement à être zéro émission d’ici 2035.

Le jeune Ricchetti représente également le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials, dont la vice-présidente du siège, Kamala Harris, s’est rendue en mai 2023. PA

Jeff Ricchetti représente également le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials, dont la vice-présidente du siège, Kamala Harris, s’est rendue en mai pour promouvoir l’adoption de la loi CHIPS, qui prévoyait 52 milliards de dollars de subventions pour la production nationale de semi-conducteurs.

Le distributeur de vaccins taïwanais Medigen a également engagé Jeff pour faire pression sur le Congrès sur « les questions liées aux vaccins Covid-19 acceptés pour les voyageurs étrangers aux États-Unis ».

L’année suivante, les National Institutes of Health accordèrent à Medigen une licence technologique mondiale pour lutter contre la variante Omicron à propagation rapide, qui a ensuite été utilisée pour vacciner près d’un million de citoyens taïwanais.

Walter Shaub, directeur du Bureau américain d’éthique gouvernementale sous l’ère Obama, a dénoncé l’administration Biden en juin 2021 pour s’être livré à des actes de népotisme « illégaux ». Getty Images

Les autres clients de Ricchetti Inc. comprennent les sociétés de santé et pharmaceutiques GlaxoSmithKline, Horizon Therapeutics, Vaxart Inc., Neurocrine Biosciences, Ipsen Biopharmaceuticals et Eisai.

Parallèlement, Jeff Ricchetti a travaillé pour TC Energy Corporation, qui gère le pipeline Keystone XL que Biden a fermé peu après son entrée en fonction.

La Maison Blanche et Jeff Ricchetti n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.