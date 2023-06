Le frère d’un gay américain qui a été mortellement attaqué à Sydney en 1988 dit que la police a diabolisé sa famille

CANBERRA, Australie (AP) – Le frère d’un gay américain qui a été attaqué et est tombé du haut d’une falaise de Sydney en 1988 a déclaré que des éléments au sein de la police locale avaient diabolisé leur famille pour leur quête de justice.

Un Australien a été condamné jeudi à neuf ans de prison pour avoir tué Scott Johnson dans le repaire gay connu. Son frère aîné, Steve Johnson, a dirigé les efforts de la famille pour annuler la conclusion d’un coroner en 1989 selon laquelle le mathématicien ouvertement gay s’était suicidé.

Vendredi, Steve Johnson a déclaré à Australian Broadcasting Corp. que les preuves d’une enquête du gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud sur les crimes de haine homosexuels avaient confirmé « nos pires craintes que la police ne soit vraiment non seulement opposée à l’enquête, mais qu’elle diabolise notre famille ».

« C’est toujours un point d’interrogation pourquoi ? Peut-être qu’ils considéraient le cas de Scott comme une poudrière qui les obligerait à travailler sur les 100 autres cas d’homosexuels décédés au cours de la même période », a déclaré Steve Johnson.

« Il y en a encore dans la police qui s’opposent à essayer de résoudre ces autres cas de décès d’homosexuels et nous pensons qu’ils en ont besoin », a-t-il ajouté.

Des messages texte entre des officiers supérieurs de la police en 2015 ont révélé leur hostilité envers la famille Johnson.

L’ancien commissaire adjoint de la police Mick Willing, alors commandant de la brigade des homicides, a mis en garde l’inspecteur-détective en chef Pamela Young dans un SMS contre « les laisser gagner ».

Young a répondu: « Mick – je ne les laisserai pas gagner – ce n’est pas dans mon ADN. »

Willing a ajouté « nous sortirons vainqueurs ». Les deux policiers ont depuis quitté la police.

Les messages texte ont été échangés le lendemain du jour où Young a déclaré à un journal télévisé qu’il y avait des preuves et des informations que Scott Johnson s’était suicidé.

Une deuxième enquête du coroner sur le cas de Johnson en 2012 n’a pas pu expliquer le décès, mais a annulé la conclusion de suicide de 1989. Une troisième enquête a statué en 2017 que Scott Johnson avait été attaqué par un ou des agresseurs inconnus parce qu’il était perçu comme homosexuel.

Une percée a eu lieu en 2020 lorsque la police a offert une récompense d’un million de dollars australiens (667 000 $) pour des informations. Steve Johnson, un riche entrepreneur basé à Boston, a offert son propre argent pour doubler la récompense.

Scott Phillip White, 52 ans, a été inculpé après que son ex-femme eut communiqué des informations cruciales. Il a finalement dit qu’il avait frappé Johnson lors d’une dispute et que l’homme était tombé de la falaise à sa mort.

Une enquête gouvernementale a commencé à entendre l’année dernière des preuves de décès non résolus résultant de crimes de haine homosexuels sur quatre décennies en Nouvelle-Galles du Sud, où la police était notoirement indifférente à une telle violence.

La Commission spéciale d’enquête sur les crimes de haine LGBTIQ rendra son rapport le 30 août. L’acronyme fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer.

Willing a déclaré à l’enquête le mois dernier que Young considérait la famille Johnson comme des « opposants » à la police. Willing a déclaré que Young était d’avis que l’un des objectifs de la police lors d’une troisième enquête serait de « vaincre la famille Johnson en convainquant le coroner qu’il ne s’agissait pas d’un homicide ». La police a qualifié la mort de Scott Johnson de « solvabilité nulle ».

Willing a décrit la relation de la police avec les Johnson comme « conflictuelle », mais a déclaré qu’il ne considérait pas que l’objectif de la police était de « vaincre » la famille.

Mais à la lumière de l’échange de SMS, l’avocat assistant à l’enquête, Peter Gray, a exhorté le commissaire John Sackar à conclure que Willing partageait le point de vue de Young selon lequel la police devrait s’opposer et empêcher une conclusion d’homicide par le coroner.

Willing a également décrit Steve Johnson comme « obsessionnel » et « erratique ».

Young n’a pas témoigné à l’enquête. Mais elle a déclaré vendredi à l’ABC qu’elle s’était opposée en 2015 aux puissants partisans que la famille Johnson avait attirés.

« Aucun autre parent proche d’un homicide n’obtient la priorité et l’attention personnelle du gouvernement ou de la hiérarchie policière », a déclaré Young.

Scott Johnson a décrit sa relation avec la NSW Police Force comme « un peu mitigée ». La famille était « des amis très proches » de « l’incroyable équipe » d’enquêteurs de l’inspecteur-détective en chef Peter Yeomans qui a arrêté White en 2020.

Scott Johnson a déclaré que la condamnation mercredi de Stanley Bruce Early, 77 ans, pour le meurtre de Raymond Keam dans un lieu de rencontre gay dans la banlieue de Randwick à Sydney en 1987 était la preuve que d’anciennes affaires pouvaient être résolues.

Interrogé sur les critiques de Steve Johnson selon lesquelles la famille avait été diabolisée, le bureau des médias de la police a fait référence aux commentaires de Yeomans devant le tribunal jeudi.

« La police devrait être une voix pour les victimes d’actes criminels et c’est ce que nous avons fait », a déclaré Yeomans. « À quel point il (Steve Johnson) a été fidèle et à quel point la famille a été remarquable pendant toutes ces années, c’est tout simplement incroyable. Et à la fin, tout ce que nous avons fait, c’est notre travail.

