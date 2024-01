Le frère d’un casse-cou britannique de 33 ans, “qui aime s’amuser”, révèle une erreur tragique qui ne laissait “aucune chance” à l’ouverture du parachute

Par Iwan Stone et Elena Salvoni et Summer Goodkind





Le frère d’un base jumper britannique a révélé la “simple” erreur qu’il a commise avec son parachute qui l’a fait plonger jusqu’à la mort depuis une tour en Thaïlande.

Nathy Odinson, 33 ans, de Huntingdon, Cambridgeshire, a grimpé illégalement au sommet du 29ème étage d’un immeuble de la station balnéaire de Pattaya samedi soir avant de sauter involontairement vers la mort.

Aujourd’hui, son frère Ed Harrison, 39 ans, a déclaré que des séquences vidéo effrayantes des derniers instants du casse-cou montrent que son mini parachute pilote était coincé dans son harnais, ce qui signifie qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il se déploie.

M. Harrison, de St Neots, a déclaré que malgré l’expérience significative de son frère – ayant entrepris “5 000 sauts autour du monde” – il avait commis l’erreur fatale “sans s’en rendre compte” et avait sauté vers la mort.

En rendant hommage, M. Harrison a déclaré au Sun que son frère « manquera à beaucoup de gens… Il aimait s’amuser, était joyeux et génial avec les enfants. C’était un héros pour mes trois.

Dans une dernière image publiée hier sur l’Instagram du casse-cou tatoué, M. Odinson peut être vu incliné vers l’avant avec ses bras pointés derrière lui alors qu’il fouette les airs dans un casque vert.

Des images horribles montrent le casse-cou tatoué comptant à rebours “trois, deux, un, à bientôt” avant de sauter dans le ciel nocturne

Des images terrifiantes montrent les conséquences brutales de la chute

La police touristique de Pattaya a été alertée de l’accident à 19h30 et s’est précipitée vers l’immeuble pour retrouver le corps d’Odinson au sol.

Des images horribles montrent M. Odinson, un « accro à l’adrénaline » autoproclamé, comptant à rebours « trois, deux, un, à bientôt » avant de sauter dans le ciel nocturne.

Il est ensuite envoyé dans une terrifiante spirale de la mort avec le petit parachute qui flotte dans les airs.

Vêtu de camionnettes pour cette cascade audacieuse, il survole un sol poussiéreux alors qu’il est suspendu sous un parachute vert.

Il a sous-titré le message avec une série de hashtags, notamment « sports extrêmes », « accro à l’adrénaline », « skydiveuk », « chinesetiktok » et « thaiskyadventures ».

La même photo, qui a également été publiée hier sur Facebook, a été inondée de followers envoyant leurs hommages – alors que des dizaines de personnes ont posté « RIP » en dessous.

Le photographe de Cornouailles Jordan Colwill a déclaré : « Je t’aime pour toujours mon frère, tu vas tellement me manquer. Je ne peux pas y croire.

Dans la vidéo choquante, on peut alors entendre M. Odinson atterrir dans un arbre avant de heurter le sol avec un bruit sourd écoeurant. Les ambulanciers ont constaté son décès sur place.

Un parachute rond bleu a été retrouvé sur son corps et n’était pas entièrement déployé.

L’agent de sécurité traumatisé Kanet Chansong, 33 ans, a déclaré : « J’ai entendu le bruit de l’arbre et j’ai pensé que c’était une branche tombée frappant le sol.

« Une femme a crié, alors je me suis approché et j’ai réalisé que c’était une personne. Ils étaient morts. J’ai vu qu’ils avaient sauté du bâtiment.

Dans la vidéo, M. Odinson demande à la personne qui l’enregistre de l’autre côté d’un mur de sécurité si la caméra de son casque a le voyant rouge clignotant pour indiquer qu’elle est en train d’enregistrer. Lorsqu’il se rend compte qu’il n’enregistrait pas, Nathy enlève son casque et appuie sur le bouton avant de vérifier brièvement son parachute.

M. Odinson était un casse-cou régulier et avait effectué des sauts en parachute et des sauts de base partout dans le monde.

La police a informé l’ambassade britannique à Bangkok, qui contacte les proches de M. Odinson au Royaume-Uni.

Son ami, un habitant thaïlandais, s’exclame « oh putain » lorsqu’il entend M. Odinson toucher le sol. Les secours ont été appelés peu après.

Le personnel du condo Lumpini Ville Naklua a vérifié la vidéosurveillance et a vu que M. Odinson et un ami s’étaient garés à l’extérieur, puis ont attendu un moment où tout était calme avant de se faufiler dans le bâtiment.

Ils se sont ensuite dirigés vers le toit du bâtiment, M. Odison escaladant un petit mur de béton sur le toit du bâtiment afin d’atteindre le bord.

Il a ajouté : « Ils créaient du contenu vidéo pour les réseaux sociaux. Ils avaient déjà fait cela auparavant et ils savaient que ce n’était pas autorisé.

La police et les secours sont arrivés sur les lieux peu après 19h30, heure locale. Cependant, M. Odinson n’a pas pu être sauvé.

Le lieutenant de police Kamolporn Nadee, inspecteur adjoint des enquêtes au poste de police du district de Bang Lamung, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe initial indiquant que M. Odinson avait été attaqué.

Le policier a déclaré : « Le parachute utilisé par le défunt pour sauter était défectueux et n’était pas centré comme prévu. Il était dans un état déplorable à notre arrivée.

“L’ami qui a enregistré la vidéo de lui en train de sauter a été interrogé et la vidéo a été examinée comme preuve.

“Les médecins légistes enquêtent plus en détail sur l’affaire. Ils examinent le parachute.

