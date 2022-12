Le frère d’un Américain emprisonné en Russie affirme que le contact a repris

MOSCOU (AP) – La famille de Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage, a déclaré vendredi qu’il avait repris contact après être devenu injoignable de manière inattendue en novembre.

Avec la star de la WNBA Brittney Griner, Whelan est au centre des efforts des États-Unis pour organiser un échange de prisonniers avec la Russie.

L’Associated Press et d’autres agences de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a déjà été surnommé le « marchand de la mort ».

Le frère de Whelan, David, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que Paul avait appelé ses parents tôt aux États-Unis vendredi, la première fois qu’un membre de la famille lui avait parlé depuis le 23 novembre. La famille avait été informée qu’il avait été transféré dans un hôpital pénitentiaire. , mais que la raison n’était pas claire car il n’avait pas parlé de problèmes de santé.

Lors de l’appel, il n’a pas expliqué pourquoi il était à l’hôpital, mais a déclaré qu’il avait reçu une “dispense spéciale” pour appeler, indiquant qu’il lui avait été interdit d’appeler auparavant, a déclaré David Whelan.

“Ainsi, l’appel agit au moins comme une” preuve de vie “même si rien d’autre n’est expliqué”, a-t-il déclaré.

Alexei Tyurkin, le président de la commission de surveillance des prisons de la région de Mordovie où Whelan est incarcéré, a déclaré qu’il était à l’hôpital de la prison pour un “traitement planifié”, mais n’a pas donné de détails, selon l’agence de presse d’État RIA-Novosti.

Whelan, un ancien marine qui a ensuite travaillé comme responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté à Moscou en décembre 2018. Son avocat a déclaré que Whelan avait reçu une clé USB contenant des informations classifiées qu’il ne connaissait pas.

Whelan a été reconnu coupable en 2020 et condamné à 16 ans de prison.

Griner a été condamnée à neuf ans de prison en août pour possession de drogue après que des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis aient été trouvées dans ses bagages dans un aéroport de Moscou en février. Sa notoriété en tant qu’athlète, dont deux médailles d’or olympiques, a attiré l’attention sur son cas.

Interrogé par des journalistes mardi sur la possibilité d’un échange avant la fin de l’année, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a répondu : “Il y a toujours une chance”.

“Malheureusement, il y a eu quelques occasions où il semblait qu’une décision en sa faveur était sur le point d’être prise, mais cela ne s’est jamais produit”, a déclaré Ryabkov sans donner plus de détails.

Jim Heintz, Associated Press