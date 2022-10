Le frère du suspect du meurtre de sa famille plaide non coupable

MERCED, Californie (AP) – Le frère cadet d’un homme accusé d’avoir kidnappé et tué une famille dans le centre de la Californie a plaidé non coupable jeudi des accusations d’avoir aidé son frère.

Alberto Salgado a été accusé de complot en vue de commettre un vol qualifié, de complicité après coup et d’incendie criminel, a déclaré le bureau du procureur du comté de Merced.

Salgado, 41 ans, a été arrêté quelques jours après que les autorités ont arrêté son frère aîné, Jesus Salgado, 48 ans. L’aîné Salgado a plaidé non coupable la semaine dernière pour avoir enlevé et tué un bébé de 8 mois, ses parents et son oncle.

Alberto Salgado a été nommé défenseur public par le tribunal. Le bureau du défenseur public du comté de Merced n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant des commentaires.

Jesus Salgado aurait enlevé la famille sous la menace d’une arme de leur entreprise de camionnage le 3 octobre. Les autorités disent que Salgado, un ancien employé avec un différend de longue date, les a probablement tués en moins d’une heure.

Les corps des victimes ont été retrouvés deux jours après l’enlèvement. Un ouvrier agricole dans un verger d’amandiers dans la vallée de San Joaquin, le cœur agricole de la Californie, a découvert les restes d’Aroohi Dheri ; sa mère de 27 ans Jasleen Kaur; son père Jasdeep Singh, 36 ans; et son oncle Amandeep Singh, 39 ans.

Une vidéo de surveillance a montré que les membres de la famille avaient été enlevés de leur entreprise à Merced, une ville de 86 000 habitants à environ 200 kilomètres au sud-est de San Francisco, par un suspect identifié plus tard comme Jesus Salgado et emmené dans la camionnette d’Amandeep Singh.

Les pompiers ont trouvé le camion en feu dans la ville de Winton, à 16 kilomètres au nord de Merced, quelques heures après l’enlèvement.

