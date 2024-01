Le « frère du sucre » de Hunter Biden dit que Joe « fait toujours des blagues sur mes cheveux »

Politique





L’avocat hollywoodien qui a payé les impôts de Hunter Biden et couvert ses frais de subsistance a déclaré au Congrès que le président Biden « fait toujours des blagues » sur ses cheveux mi-longs lissés en arrière, mais a éludé de nombreuses questions pointues dans l’enquête de destitution sur la corruption présumée de la famille Biden.

Kevin Morris, 60 ans, a affirmé la semaine dernière dans une déposition qu’il ne se souvenait pas des détails de son achat de la participation de 10 % de son premier fils dans un fonds d’investissement soutenu par l’État chinois – ce qui avait causé des maux de tête à la Maison Blanche pendant la première année du mandat de Joe Biden. – ou sur les prêts à Hunter qui pourraient dépasser 5 millions de dollars.

“Le président a fait signe et je pense qu’il a dit bonjour”, se souvient l’avocat du divertissement, majoritairement gris, à propos d’une visite à la Maison Blanche en 2021 où Hunter, 53 ans, lui a fait visiter.

« Il fait toujours des blagues sur mes cheveux. Je pense qu’il a fait une fissure dans mes cheveux. C’était ça.”

Morris, dont le soutien au premier fils comprend la commission d’une équipe de documentaires pour le suivre en vue d’une éventuelle production de style télé-réalité, a témoigné la semaine dernière lors de sa déposition à huis clos qu’il était instantanément devenu l’avocat de Hunter après l’avoir rencontré lors d’une collecte de fonds fin 2019 pour Joe Biden, ce qui signifie qu’il ne peut pas parler de grand-chose en raison du secret professionnel de l’avocat.

Morris a déclaré qu’on ne savait pas encore quand ni comment les images documentaires seraient utilisées.

“Nous filmons beaucoup Hunter dans le cadre de la préparation, ou comme atout à avoir au cas où cela serait requis et pour des raisons juridiques”, a déclaré Morris. “Nous n’avons pas encore décidé si nous allons le vendre comme documentaire commercial.”

Dans son témoignage, Morris a donné une vague confirmation du fait qu’il s’est rendu à la Maison Blanche à trois reprises, y compris un pique-nique du 4 juillet l’année dernière et pour le mariage de la fille de Hunter, Naomi, en 2022, et qu’il a fourni à Hunter Biden environ 5 millions de dollars en prêts et pris le contrôle d’une entité appartenant à Hunter Biden qui détenait une participation de 10 % dans BHR Partners, soutenu par l’État chinois.

Mais Morris a affirmé qu’il ne se souvenait pas de nombreux détails ou qu’il ne pouvait pas les divulguer en raison du secret professionnel de l’avocat.

« Je suis son avocat depuis le premier jour de notre rencontre. Je suis également devenu son ami », a déclaré Morris, qui a décrit comment lui et Hunter se sont rencontrés brièvement alors qu’il quittait la collecte de fonds de novembre 2019.

L’animatrice Lanette Phillips a contacté plus tard pour voir s’il serait prêt à rencontrer Hunter, ce qui s’est produit en décembre 2019.

Morris a déclaré que lui et Hunter avaient parlé pendant environ cinq heures au domicile de Hunter à Los Angeles et que c’était «l’une des réunions les plus importantes de ma vie» – et a ajouté: «Je pensais que Hunter était extrêmement maltraité.»

Morris est devenu l’avocat de Hunter Biden après l’avoir rencontré lors d’une collecte de fonds fin 2019 pour Joe Biden. Getty Images

“Je ne suis pas sûr [of] le montant exact »il a prêté à Hunter Biden, a déclaré Morris.

“Je ne me souviens pas” du montant le plus récemment comptabilisé, a-t-il ajouté – bien que lors d’un interrogatoire, il ait déclaré qu’il était “fondamentalement” exact qu’il avait prêté à Hunter environ 4,9 millions de dollars entre 2020 et 2022, comme le prétend l’agent chargé du dossier de l’IRS, Joseph Ziegler, qui travaillait pendant cinq ans dans une affaire de fraude fiscale contre le premier fils avant d’être retiré de l’enquête peu de temps après avoir allégué une dissimulation pour protéger Joe et Hunter Biden.

Morris a déclaré que son aide au premier fils s’élève à « moins de 10 pour cent » de son actif total.

Il a déclaré qu’il avait également versé des paiements à l’ex-femme de Hunter, Kathleen Buhle, et à Lunden Robert, l’ancien artiste adulte avec qui Hunter partage une fille.

Bien que les prêts aient commencé à arriver à échéance en 2015, Morris a reconnu qu’il était possible qu’il ne soit pas remboursé, ce qui obligerait éventuellement Hunter à laver ses voitures en guise de compensation.

“Comme [with] tout créancier…. s’ils sont en défaut aux termes du titre, oui, le détenteur a la possibilité de le faire valoir », a déclaré Morris. « Vous pourriez faire beaucoup de choses. Ils peuvent venir laver votre voiture pour le reste de leur vie.

Les détails de l’acquisition par Morris de la participation du fonds d’investissement soutenu par l’État chinois BHR Partners restent obscurs. Il a déclaré qu’il pensait avoir acheté la participation de 10 % – en reprenant Hunter’s Skaneateles LLC – pour 157 000 $, mais qu’il avait peut-être également remboursé un prêt de 250 000 $ du PDG Jonathan Li qui avait été accordé à Hunter en 2019.

Après avoir initialement témoigné que son raisonnement pour acheter la participation était « privilégié », il a déclaré : « J’ai fait la transaction parce que, vous savez, je l’ai évalué en tant qu’homme d’affaires, et j’ai pensé que c’était quelque chose qui pourrait être un investissement très réussi. »

« Il fait toujours des blagues sur mes cheveux. Je pense qu’il a fait une fissure dans mes cheveux. C’était tout », a déclaré Morris. ZUMAPRESS.com

Un intervenant a demandé à Morris : « Pourriez-vous nous dire après cet entretien quand vous avez acheté BHR ?

“Ouais,” acquiesça-t-il.

“Et pour combien ?”

Morris a répondu à nouveau: “Ouais.”

Certaines des réponses données par le soi-disant « frère du sucre » de Hunter étaient floues ou contradictoires.

« Aviez-vous un accord écrit avec Hunter Biden concernant la vente de Skaneateles ? » a demandé un intervenant lors de l’enquête de mise en accusation.

«Je ne sais pas», commença Morris. «Je ne le crois pas. Ou… je ne sais pas. Probablement, ouais. Probablement, c’était le – j’imagine que je devais le – d’accord, ouais. La réponse est oui.”

Lorsqu’on lui a demandé : « Ce contrat permet-il à Hunter Biden de racheter BHR à un moment donné ? Morris a répondu: “Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire… Ce qui veut dire que je ne sais pas.”

BHR Partners a été créé dans les 12 jours suivant l’arrivée à Pékin en 2013 du vice-président de l’époque, Joe Biden, avec Hunter, a rapporté le Wall Street Journal. Pendant son séjour, Joe Biden a pris un café avec le nouveau directeur général, Li, a déclaré au Congrès Devon Archer, ancien partenaire commercial de Hunter Biden, en juillet.

Joe Biden a ensuite écrit des lettres de recommandation universitaire pour les enfants de Li et l’a salué sur haut-parleur, a témoigné Archer.

Hunter Biden, Kevin Morris et Abbe Lowell assistent à une réunion du comité de surveillance de la Chambre le 10 janvier 2024. Getty Images

Les documents de l’ordinateur portable abandonné de Hunter liant son père à des relations commerciales dans des pays comme la Chine et l’Ukraine ne seraient pas publiés lorsque Hunter rencontrait Morris pour la première fois, mais les relations à l’étranger de ce dernier, alors ancien deuxième fils, avaient attiré l’attention de la presse et Morris est passé à l’action pour payer son factures d’impôts.

Morris a écrit à une équipe de comptables le 7 février 2020 – environ deux mois après avoir rencontré Hunter lors de la collecte de fonds de campagne pour son père – qu’ils devraient accélérer leur travail sur les documents fiscaux de Hunter pour éviter « un risque considérable personnellement et politiquement ».

Mais Morris a insisté dans son témoignage sur le fait qu’il ne pensait pas aux élections de 2020, qui, selon les républicains, pourraient constituer une violation du financement de la campagne, mais plutôt à la procédure de destitution de Trump pour avoir fait pression sur l’Ukraine afin qu’elle enquête sur les relations de la famille Biden en Ukraine, où Hunter gagnait un salaire de jusqu’à 1 million de dollars par an pour siéger au conseil d’administration de la compagnie gazière Burisma pendant que son père dirigeait la politique américaine à l’égard de ce pays.

Le procès de Trump au Sénat s’est toutefois terminé deux jours avant l’envoi du courrier électronique.











