LE frère d’un présentateur de la BBC est « disparu » après qu’un horrible incendie dans une auberge néo-zélandaise a tué six personnes.

Lucy Hockings et sa famille « attendent de plus amples informations de la part des autorités » n’ayant pas eu de nouvelles de Liam après l’énorme incendie de Wellington.

3 Liam Hockings, le frère de la présentatrice de la BBC Lucy Hockings est « disparu » après un incendie d’horreur

3 Le journaliste de la BBC et sa famille attendent toujours des informations des autorités avec six personnes confirmées décédées

3 Moins de 20 sont encore recensés selon les flics

Il a été confirmé que six personnes sont mortes dans l’incendie de Loafers Lodge et les flics traitent l’incident comme suspect.

La police a ajouté qu’elle comptait au moins 92 personnes qui se trouvaient dans l’auberge au moment de l’incendie.

Alors que moins de 20 sont toujours portées disparues.

L’Associated Press a rapporté que des personnes ont été forcées de fuir en pyjama alors que les flammes ont déchiré l’auberge, d’autres ont été vues en train de plonger par les fenêtres ou secourues par les pompiers depuis le toit.

Lucy attend toujours des nouvelles de son frère, la BBC ayant publié une déclaration plus tôt dans la journée.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Suite à l’incendie dévastateur de l’auberge de Wellington, en Nouvelle-Zélande, Liam Hockings, le frère de Lucy Hockings, est toujours porté disparu.

« Liam vivait à l’auberge. Lucy et sa famille attendent de plus amples informations de la part des autorités et nous demandons que sa vie privée et celle de sa famille soient respectées en ce moment.

« La BBC fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Lucy. »

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a commenté la disparition de Liam, affirmant qu’ils se connaissaient depuis l’université.

Il a déclaré: « Mes pensées vont à la famille de Liam et à sa famille élargie.

« Je ne l’ai pas beaucoup vu ces dernières années, même si je l’ai rencontré lors de divers événements autour de la place. »

L’incendie d’horreur a éclaté dans une auberge de quatre étages – principalement utilisée par le gouvernement pour héberger des déportés.

Un chef des pompiers a décrit l’incendie d’horreur comme son « pire cauchemar ».

Au moins 20 camions de pompiers étaient sur les lieux à 4 heures du matin, heure locale, avec jusqu’à 90 pompiers combattant les flammes.

Le directeur du district d’incendie et d’urgence de Wellington, Pyatt, a déclaré: «Il s’agit de notre incendie unique en dix ans pour Wellington.

« Je peux malheureusement signaler qu’il s’agira d’un incident multi-mortel.

« Nos pensées en ce moment vont aux familles de ceux qui ont péri et à nos équipages qui ont vaillamment sauvé ceux et tenté de sauver ceux qu’ils n’ont pas pu.

« C’est notre pire cauchemar. Ce n’est pas pire que ça.

L’inspecteur Dion Bennett, commandant par intérim du district de Wellington pour la police néo-zélandaise, a déclaré après l’incendie: «Nous savons que de nombreuses personnes attendent des nouvelles de la famille et des amis – y compris les résidents qui ont échappé à l’incendie et attendent avec impatience des nouvelles de leurs colocataires .

« Je veux à nouveau rassurer que nous avons un grand nombre d’officiers travaillant sur cette enquête, dans le but de leur fournir les réponses dont ils ont besoin le plus rapidement possible. »

Hockings a étudié avec Hipkins à l’Université Massey, où il a suivi une formation de journaliste.

Il a ensuite travaillé à l’Union des associations d’étudiants de Nouvelle-Zélande et s’est finalement tourné vers le journalisme.