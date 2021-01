Un homme de l’Idaho a été condamné à 21 ans de prison pour le meurtre en 2007 d’une mère de trois enfants fiancée à son frère.

Kenneth Jones, 32 ans, a été condamné à une peine de 10 à 21 ans par le juge de district Joel Tingey après avoir avoué avoir tué Stephanie Eldredge.

En octobre 2020, Jones a plaidé coupable d’homicide volontaire, de dissimulation de crime, d’altération ou de destruction de preuves et de délit de résistance et d’obstruction.

Son accord de plaidoyer a vu les accusations modifiées à partir de meurtre au deuxième degré, rapporte East Idaho News.

« Elle m’a été enlevée, l’une des choses auxquelles j’ai droit – ma mère », a lu une des filles d’Eldredge dans sa déclaration de victime. «… Peu importe combien de temps vous servez, sachez simplement que vous avez ruiné la vie de tant de gens, mais surtout… vous avez ruiné la vôtre.

Eldredge a disparu de son appartement sur Holbrook Drive à Idaho Falls le 20 août 2007. Les autorités ont craint le pire quand elles sont arrivées sur les lieux et ont trouvé la petite fille d’Eldredge, le téléphone portable, les clés de la voiture, le sac à main et les chaussures.

« Je ferais n’importe quoi pour revenir en arrière et changer ce jour-là », a déclaré Jones, avant sa condamnation. «Je suis désolé pour ce qui s’est passé. Je suis désolé pour ce qui s’est passé par la suite et je suis encore plus désolé pour les trois petites filles qui ont grandi sans leur maman. C’était un acte très lâche de tenir cela pendant toutes ces années.

Eldredge vivait avec son fiancé et le demi-frère de son tueur, Michael Jimenez, sa mère et Jones au moment de son meurtre. Jimenez et sa mère ont coopéré avec les autorités au cours de leur enquête, indiquent des documents.

« Cependant, il est immédiatement devenu évident que Kenneth R. Jones n’était pas véridique et l’enquête s’est concentrée sur Jones en tant que suspect potentiel », a déclaré la police dans un affidavit de cause probable.

En 2009, Jones était derrière les barreaux pour un crime sans rapport et aurait dit à son compagnon de cellule qu’il avait violemment tué Eldredge. Le compagnon de cellule – Eddie Arellano – a déclaré plus tard aux enquêteurs que Jones avait violemment tué Eldredge, rapporte le Local 8 News.

Le corps décomposé d’Eldredge a été retrouvé lié dans du ruban électrique par les enquêteurs le 23 avril 2010, enterré dans une tombe peu profonde juste à l’extérieur d’Idaho Falls.

L’affaire est cependant restée froide, car les enquêteurs ne pensaient pas que les aveux de la prison étaient suffisants pour accuser Jones de meurtre.

Jessica Marley a été affectée à l’affaire en 2014 et les choses ont commencé à changer pour l’enquête. Elle a été placée sur l’affaire à plein temps en novembre 2018 et a commencé à travailler avec « Cold Justice », une série télévisée de vrais crimes qui a aidé à financer le test des preuves avec une technologie plus récente.

Le service de police d’Idaho Falls a annoncé le 23 mars 2019 que Jones avait été accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de la mère. Jones purge actuellement une peine pour un incendie criminel au troisième degré et est actuellement détenu à la prison du comté de Bonneville.

Pendant le changement d’audience de plaidoyer, Jones a partagé que lui et Eldredge s’étaient disputés le jour où elle avait été tuée. Il a dit que quand il l’a poussée, Eldredge lui a cogné la tête, causant sa mort.

Jones a dit qu’à sa « grande honte », il a « paniqué » sans savoir quoi faire, ce qui l’a amené à cacher son corps.

« Cela a été une blessure ouverte pendant 13 ans sans aucune résolution et dans une certaine mesure sans aucun espoir de résolution », a déclaré Tingey. Espérons que cela puisse apporter une conclusion, une fermeture à ce qui est à nouveau une blessure ouverte depuis si longtemps.