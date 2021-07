Le frère du meilleur conseiller de Biden a fait pression sur le bureau exécutif du président de GM

Le frère de l’un des conseillers les plus proches du président Joe Biden a fait pression sur les membres du Conseil de sécurité nationale de General Motors au deuxième trimestre, selon un nouveau rapport de divulgation examiné par CNBC.

Le rapport montre que Jeff Ricchetti, le frère du conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, s’est engagé avec le NSC pour le géant de la construction automobile sur les « problèmes liés à la Chine ». La société a payé 60 000 $ à Ricchetti au dernier trimestre pour ses services de lobbying.

Le travail de Jeff Ricchetti pour faire pression sur le NSC, qui fait partie du Bureau exécutif du président, survient alors qu’il essaie de se démarquer publiquement de son frère, qui, entre autres, a aidé à conclure un accord sur les infrastructures entre la Maison Blanche et les principaux législateurs.

Le CNS est présidé par le président lui-même, et les réunions du conseil peuvent être assistées par le vice-président, le secrétaire d’État, le secrétaire au Trésor, le président du Joint Chiefs of Staff, le directeur du renseignement national et d’autres hauts fonctionnaires de l’administration.

Ricchetti Inc., la société que Jeff et Steve Ricchetti ont fondée ensemble, n’avait jusqu’à présent pas fait pression sur le Conseil de sécurité nationale, selon les données du Center for Responsive Politics, non partisan.

Jeff Ricchetti a déclaré dans un e-mail à CNBC qu’il ne faisait plus de lobbying auprès du bureau de la Maison Blanche, qui est actuellement dirigé par le chef de cabinet de Biden, Ron Klain. Il n’a pas répondu à plusieurs autres questions, y compris avec qui il s’est entretenu au Conseil de sécurité nationale au nom de GM, et plus précisément sur quoi il faisait pression en ce qui concerne la Chine.

Il existe plusieurs façons pour Ricchetti d’accéder à la Maison Blanche sans passer par le Bureau de la Maison Blanche, y compris le Conseil de sécurité nationale.

GM n’a initialement pas renvoyé de demande de commentaire. Après la publication, une porte-parole de la société a fourni une déclaration à CNBC qui n’a pas abordé les détails du travail de Jeff Ricchetti.

« Jeff Ricchetti, parmi d’autres lobbyistes enregistrés pour défendre notre cause, aide GM à plaider en faveur de politiques qui soutiennent nos clients, concessionnaires et employés, contribuent à renforcer notre présence industrielle aux États-Unis et font progresser notre vision d’un monde avec zéro accident, zéro émissions et zéro congestion », a déclaré la porte-parole.

La société avait précédemment tenté de convaincre l’administration Trump de supprimer les tarifs sur son véhicule Buick Envision, qui est fabriqué en Chine. L’administration précédente rejeté cette demande. La porte-parole de GM a noté que Ricchetti n’avait pas discuté des tarifs avec le NSC. Mary Barra, PDG de General Motors, ainsi que d’autres dirigeants automobiles, avaient tenu une réunion virtuelle avec Biden pour discuter d’une pénurie de puces semi-conductrices.

L’administration Biden a poursuivi une grande partie des politiques commerciales chinoises mises en œuvre sous Trump, y compris des tarifs douaniers importants sur les exportations chinoises.

La dernière divulgation du lobbying de Ricchetti a été un signal d’alarme pour les experts en éthique. Walter Shaub, l’ancien directeur du Bureau de l’éthique gouvernementale sous Obama et, pendant une courte période, sous Le président Donald Trump, a déclaré lundi à CNBC dans un e-mail que Steve Ricchetti pourrait facilement dire à son frère de cesser de s’engager avec le bureau exécutif du président afin d’éviter un examen éthique.

« Jeff Ricchetti n’est pas un fonctionnaire du gouvernement, donc Steve Ricchetti ne peut pas le contrôler, mais il pourrait au moins lui demander publiquement d’arrêter de faire pression sur le bureau exécutif du président », a déclaré Shaub. « C’est probablement trop espérer d’un homme qui semble avoir transformé cette administration en une agence de placement pour sa progéniture, cependant. »

Le fils de Steve Ricchetti JJ Ricchetti fait partie d’une poignée de ses enfants qui ont décroché des emplois dans l’administration Biden.

« Ce que font ces gens rend plus difficile l’intérêt du public pour l’éthique du gouvernement. Tirez, il est plus difficile de les convaincre qu’une telle chose peut même exister. Merci pour cela, Ricchettis. J’espère que vous apprécierez l’argent », Shaub ajoutée.

Un porte-parole de la Maison Blanche a renvoyé CNBC au NSC, qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire.