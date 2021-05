LE frère du playboy d’Instagram qui a avoué avoir tué la diplômée en droit britannique Mayra Zulfiqar au Pakistan a été arrêté.

La police de Lahore a arrêté le frère de Zahir Jadoon, Tahir, après avoir été allégué qu’il lui avait donné l’arme utilisée dans la fusillade mortelle.

Tahir, le frère de Zahir Jadoon, a été arrêté par la police à Lahore après que son frère ait « avoué le meurtre de Mayra »[/caption]

Mayra a été retrouvée morte dans son appartement au Pakistan le 3 mai[/caption]

La police a arrêté deux autres hommes dans l’affaire du meurtre après avoir désigné le playboy Zahir, porteur d’armes à feu, comme le principal suspect.

Zahir a depuis obtenu une caution alors que son cousin Zeeshan est en fuite après que le «tueur» l’ait épinglé sur les lieux du crime et aurait dit à la police qu’il l’avait aidé à planifier le meurtre de Mayra.

La police de Lahore a depuis lancé une chasse à l’homme pour trouver Zeeshan.

« Il [Zeeshan] est en fuite et nous faisons de notre mieux pour l’arrêter », a affirmé l’enquêteur.

« Les raids sont sur pour creuser profondément dans ce cas. »

Mayra, de Feltham, dans l’ouest de Londres, a été retrouvée morte gisant dans une mare de sang dans son appartement après avoir reçu une balle dans le cou et l’épaule le 3 mai.

Un examen post-mortem préliminaire a révélé que la victime avait été étranglée et abattue – avec des cicatrices également trouvées sur son corps.

Mme Zulfiqar avait déménagé au Pakistan il y a à peine deux mois du Royaume-Uni, où elle était étudiante en droit à l’Université de Middlesex et a ensuite travaillé comme parajuriste dans le cabinet d’avocats Duncan Blackett.

Zahir pose fièrement avec un pistolet sur une photo téléchargée sur ses réseaux sociaux[/caption]

Mayra Zulfiqar a déménagé au Pakistan deux mois seulement après avoir obtenu son diplôme de l’Université Middlesex[/caption]

Zahir – un mondain de 26 ans issu d’une riche famille pakistanaise – aurait admis avoir commis le meurtre brutal à Lahore.

Le commissaire de police Shoaib Khurram Janbaz a déclaré au Sun: «Le principal suspect a avoué son crime.

«L’affaire est maintenant résolue et nous passons à la punition du coupable.»

Jadoon et son compatriote riche Saad Butt, 28 ans, ont été nommés suspects après avoir fait la fête avec Mayra après son voyage au Pakistan pour un mariage.

On pense que le couple a attiré Mayra dans la scène de fête appréciée par la jeune élite de Lahore après son arrivée au Pakistan deux mois plus tôt avant de décider de rester.

Entourés par les enfants de politiciens, de magnats des affaires et de généraux de l’armée, où les armes à feu, la drogue et la violence envers les femmes sont monnaie courante – les hommes «psychotiques» se révolteraient sous la protection de la richesse et du pouvoir de leur famille.

Après avoir décidé de rester au Pakistan, elle est devenue proche de Zahir – mais il est entré en colère lorsqu’elle a refusé sa demande en mariage, a déclaré la police.

Quelques jours à peine avant qu’elle ne soit tuée, Mayra a déclaré à la police que Zahir – avec qui elle aurait eu une relation – l’aurait enlevée sous la menace d’une arme et menacé de la tuer.

Zahir a d’abord affirmé qu’il avait un alibi et qu’il se trouvait à Islamabad au moment du meurtre et Saad a déclaré qu’il était chez lui à Lahore.

Mais des sources policières au Pakistan affirment maintenant que Zahir a admis avoir menti et avoué avoir tué le diplômé en droit britannique.





Les publications sur les réseaux sociaux du suspect de 26 ans le montrent fièrement posant avec des pistolets et des fusils d’assaut.

Il a également fréquemment discuté du sujet de la vengeance dans une série de messages – sous-titrant de manière cryptique une photo de mai de l’année dernière, «La vengeance est un plat qu’il vaut mieux servir froid.

Une source a déclaré à la publication que Zahir aurait menacé l’un de ses amis de la même manière après l’avoir rejeté.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE: Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.