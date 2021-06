Le frère d’Elon Musk a utilisé cette astuce géniale pour aider le futur autobus scolaire du PDG de Tesla à l’heure

Être à l’heure est quelque chose avec lequel beaucoup d’entre nous ont du mal. Si vous êtes quelqu’un qui a du mal à se réveiller à l’alarme du matin ou à terminer ses tâches ménagères à l’heure, ne vous découragez pas, car même certaines des personnes les plus prospères au monde, comme Elon Musk, ont déjà rencontré le même problème. Cependant, son frère Kimbal Musk a trouvé une astuce pour s’assurer qu’Elon ne manque pas le bus scolaire le matin.

Un utilisateur de Twitter a récemment partagé un extrait d’un 2018 Washington Post article qui détaille comment Kimbal avait délibérément dit à Elon que le bus arrivait, plusieurs minutes avant son horaire réel, afin qu’il puisse être prêt à le prendre à temps.

Le message décrivant l’histoire est devenu viral et même le PDG de Tesla a répondu au message en confirmant son exactitude.

Bientôt, certains internautes ont commencé à partager à quel point cela est pertinent et ce qu’ils font dans leur foyer pour gagner la course contre la montre, tout en étant amusés par l’histoire et en donnant leur propre point de vue hilarant.

Kimbal : hé allons à l’écoleElon : donne moi deux semaines et je suis prêt — Lucca Huguet (@luccahuguet) 30 mai 2021

C’est exactement ce que je fais pour ma petite amie pour littéralement chaque rendez-vous. Fonctionne comme un charme, et le regard sur son visage, quand je lui dis que nous sommes à l’heure et pas trop tard, n’a pas de prix..— funkfox (@funkfox2) 30 mai 2021

Mon frère me tordait les chevilles pour me réveiller. J’ai détesté ça. – AndyZig (@AndyZig) 30 mai 2021

Je vois que EST (Elon Standard Time) existe depuis assez longtemps. Néanmoins, vous livrez toujours – Adam Klotz (@Adamklotz_) 30 mai 2021

Kimbal Musk siège actuellement au conseil d’administration de Tesla.

