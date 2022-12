Alors que le procès de Tory Lanez à Los Angeles pour avoir tiré sur Megan The Stallion est sur le point de se terminer, une autre affaire à travers le pays se réchauffe. L’affaire YSL Rico à Atlanta qui a placé Young Thug et Gunna derrière les barreaux devrait commencer début janvier. La semaine dernière, Gunna a plaidé Alford pour retrouver sa liberté, mais cela n’a pas été sans prix. Internet a passé chaque jour depuis sa libération à débattre s’il a dénoncé en admettant que YSL était un gang et en affirmant qu’il “doit cesser”. D’autres plaidoyers ont été émis dans l’affaire au co-fondateur d’YSL, YSL Duke et Slimelife Shawty. Même avec d’autres qui plaident, l’accent en ligne semble toujours être sur la décision de Gunna de plaider. Pour les tribunaux, cependant, l’accent est mis sur un homme, Jeffery Williams, alias Young Thug.

Le frère de Young Thug accepte un accord de plaidoyer dans l’affaire YSL Rico, Thug envisage d’appeler des experts du hip-hop pour l’aider à effacer son nom

Un autre accord de plaidoyer a été conclu dans l’affaire YSL Rico avec UNFOONK, le frère de Young Thug. selon WSBTV. UNFOONK, de son vrai nom Quantavious Grier, a accepté une peine de 12 ans avec deux ans commués en temps purgé et 10 ans de probation. Les conditions de sa libération stipulent qu’il ne doit avoir aucun contact avec son frère Young Thug ou d’autres accusés jusqu’à la fin de l’affaire. Il doit également terminer 750 heures de service communautaire, ne pas posséder d’arme à feu et respecter un couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin.

Young Thug fera face au tribunal dans seulement deux semaines et demande l’aide d’historiens et d’experts du hip-hop pour laver son nom. La défense de Thug prévoit d’appeler le Dr Erik Nielson, co-auteur du livre Rap on Trial: Race, Lyrics, and Guilt in America. D’autres témoins liés au hip-hop incluent le Dr Adam Dunbar de l’Université du Nevada, Reno, et le Dr Charis Kubrin de l’Université de Californie, Irvine. Les deux professeurs d’université sont répertoriés comme experts en hip hop / paroles selon ToutHipHop. Alors que Thug appelle des témoins experts, l’accusation prévoit d’appeler 300 témoins.

Young Thug se battra pour blanchir son nom devant le tribunal, le procès devant commencer en janvier