Le frère de Whitney Houston rend hommage à la défunte chanteuse avec une performance pour son 59e anniversaire

Le frère de Whitney Houston, Gary Houston, s’est produit mardi au gala de la Whitney E. Houston Legacy Foundation en l’honneur de sa défunte sœur.

L’événement a eu lieu au Biltmore Ballroom, à Atlanta, en Géorgie, où le frère de Houston s’est produit devant une toile de fond qui montrait Houston et sa sœur chantant ensemble. L’événement a eu lieu ce qui aurait été le jour où Houston a eu 59 ans.

La Whitney E. Houston Legacy Foundation a été créée en 2020.

“Sa mission est d’inspirer les jeunes, de créer des opportunités positives et de leur donner les moyens de réussir au-delà de leurs attentes, créant ainsi une solution durable à leurs défis et l’espoir d’améliorer leur vie de manière positive”, selon le site Web du défunt chanteur.

Certains des plus grands succès de Houston incluent “I Will Always Love You”, “I Have Nothing”, “I Wanna Dance with Somebody” et “How Will I Know”.

La chanteuse est décédée tragiquement à l’âge de 48 ans le 11 février 2012 après avoir été retrouvée immergée dans l’eau d’une baignoire à l’hôtel Beverly Hilton.

Également à l’événement, un portrait de la chanteuse puissante était exposé et une robe Marc Bouwer qu’elle portait. Des membres de la famille de Houston étaient présents, dont sa nièce Rayah Victoria Houston. L’acteur Chirs Tucker et la chanteuse CeCe Winans étaient également présents au gala.