Le frère de Wendy Williams affirme que «l’hôte sans cœur a REFUSÉ» de laisser son fils Kevin Jr entrer dans son penthouse de 1,4 million de dollars à New York le jour de son anniversaire

Le frère de WENDY Williams a affirmé que l’hôte “sans cœur” avait “refusé” de laisser son fils Kevin Jr. monter dans son penthouse de 1,4 million de dollars à New York pour son anniversaire cette semaine.

Tommy Williams s’est rendu sur YouTube en direct pour saccager sa célèbre sœur après avoir déclaré que son fils, Kevin Hunter Jr., 21 ans, était venu de Floride pour voir sa mère dans son appartement de New York pour son anniversaire.

Le frère de Wendy Williams l’a accusée de ne pas avoir permis à son fils d’entrer chez elle pour la voir pour son anniversaire[/caption]

Le frère de Wendy a affirmé que son fils Kevin Jr avait pris l’avion de Floride à New York pour la voir mais a refusé de le laisser entrer[/caption]

Lorsque The Sun a contacté Tommy au sujet de ses allégations contre Wendy, il a déclaré qu’il était désormais impliqué dans son éventuel projet de podcast et qu’il ne voulait plus discuter de sa diatribe cinglante qu’il avait publiée publiquement, bien qu’il n’ait pas non plus rétracté ses déclarations.

“L’anniversaire de Wendy est demain”, a déclaré dimanche l’enseignant de 55 ans sur YouTube en direct de son domicile en Floride.

“Cela devrait être un bon moment, un bon moment pour la famille, un bon moment pour son fils, mais ce n’est pas le cas. C’est un moment formidable pour tout le monde dans la tête de Wendy.

« Et je ne sais pas qui sont ces gens. Cela pourrait simplement être un nuage de personnes à l’intérieur de sa tête qui ne sont pas des personnes si vous pouviez comprendre cela.

“Son fils est là-haut pour passer ce qui pourrait être un temps monumental avec sa mère, c’est-à-dire si elle ouvre la porte”, a déclaré Tommy à propos de Kevin Jr., qui était vraisemblablement à l’extérieur de l’appartement de Wendy et n’était pas autorisé à entrer.

Tommy, qui a passé plus de 15 minutes à s’en prendre à sa sœur, a ajouté: “Mon neveu essaie d’entrer maintenant pour voir sa mère. Il était avec moi hier, nous avons parlé du voyage. Nous avons souri et ri.

“Première chose ce matin – premier vol effectué. Monter là-haut et excité. J’étais excité pour lui. Il a atterri en toute sécurité, a tendu la main, super. Et maintenant le moment de vérité – comme fait signe de voir sa mère aux portes nacrées – pour voir Wendy.

“Elle n’est pas notre célébrité. Elle n’est pas la célébrité de la famille. Elle est membre et elle a son fils là-bas comme s’il était le paparazzi.





“Poubelle. C’est ce qu’elle est pour faire ça. Elle est une poubelle”, a ajouté Tommy, tout en disant que Wendy est “méchante, elle est abrupte, elle est sans cœur”.

Répondant à The Sun, le manager de Wendy’s, Will Selby, a déclaré : « Wendy a apprécié son anniversaire en privé avec ses amis et sa famille, y compris une visite surprise de son fils. Les célébrations l’incluaient.

Le Sun a également contacté le fils de Wendy, Kevin Jr., pour un commentaire.

Le jeune frère a contesté les interviews que Wendy a données récemment, en particulier celles qui ne conviennent pas au travail, dans lesquelles elle a répété à plusieurs reprises qu’elle voulait “se faire foutre”.

“Elle parle de combien elle veut frapper, combien elle veut que quelqu’un la baise. Elle a un fils, elle a un père de 91 ans, elle a une mère qui la regarde du ciel », a-t-il affirmé.

Tommy a poursuivi qu’elle avait “une foule de fans qui la regardent alors qu’elle dit égoïstement ce qu’elle pense de sa direction dans la vie et c’est le meilleur choix de mots que vous puissiez trouver ? Au lieu de garder ta bouche fermée.

“En dehors de moi, en dehors de son fils, ce sont les hommes de sa vie en ce moment. Ce sont les hommes de sa vie comme ces autres hommes de sa vie qui se soucient vraiment de lui.

“Il y a beaucoup d’hommes, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens avec qui je suppose qu’elle aimerait être impliquée et tout, mais qui sera là quand ça compte?” Tommy a postulé.

La femme de 55 ans déçue a poursuivi : « Parlez de traîner, elle traîne tout le monde, à savoir son fils. Elle est égoïste. Une chose à propos de Wendy, c’est qu’elle a toujours été égoïste. Tout le chemin du retour. Bien avant le spectacle de Wendy, bien avant.

« Le cerveau de Wendy, elle n’arrive pas à maîtriser ses pensées et elle tient trop de vies en jeu ; vous savez pendant qu’elle fait son truc.

Le frère déçu a conclu : « Vous ne pouvez pas toucher les célébrités, même pas avec le cœur. Le plus grand outil, le plus grand morceau d’émotion est l’amour. Vous ne pouvez pas toucher une célébrité avec amour et inquiétude.

AMIS CONCERNÉS

Des sources proches de l’ancienne reine de l’animatrice de télévision de jour ont récemment exprimé leur inquiétude exclusivement à The Sun à propos de la dernière interview troublante de Wendy, dans laquelle elle a répété à plusieurs reprises qu’elle voulait “f ***”.

Wendy, dont l’émission télévisée éponyme de jour a été annulée après l’absence de l’hôte pendant toute la saison dernière, a récemment fait un certain nombre d’interviews qui ont suscité l’inquiétude des fans et des amis.

“Si je ne fais rien d’autre, y compris le podcast, y compris le restaurant, j’aimerais tomber amoureux. Je veux baiser », a déclaré Wendy, 57 ans, à Page Six.

“Beaucoup de filles de 57 ans ne se soucient pas de f ****** g, excusez-moi, je suis magnifique. Puis-je baiser? », A déclaré Wendy avec insistance.

Une source proche de Wendy a qualifié l’interview de “déchirante”.

Cet initié a révélé que malgré ses discussions constantes sur son autre projet de passion – un podcast potentiel – il n’y a toujours pas d’accord en place et les principaux opérateurs de podcast ont cessé de travailler avec elle.

Un initié a déclaré au Sun: “Ces interviews sont juste déchirantes et elle n’a toujours pas de contrat de podcast. La plupart des grandes entreprises sont décédées, elles ne veulent pas de son drame et personne ne croit qu’elle fera le travail chaque jour.

La source a ajouté qu’il n’y avait pas non plus beaucoup de confiance dans sa direction en ce moment.

« Elle a des problèmes et son équipe n’est pas professionnelle. Ils n’ont pas beaucoup d’expérience dans le monde du podcast et ils ne sont pas très conscients du paysage. »

Une deuxième source proche de Wendy a déclaré au Sun : « Il n’y a pas de date pour laquelle ce podcast est censé se produire.

«Je ne la vois pas pouvoir mettre un podcast. C’est bizarre qu’elle soit même mise à l’écart pour ces interviews. Ils dérangent. Il devient juste plus clair qu’elle n’est pas prête », a ajouté l’initié.

Tommy Williams a publié une diatribe de 15 minutes contre sa célèbre sœur et l’a qualifiée de sans cœur[/caption]

Tommy a également contesté les commentaires explicites de Wendy lors de cette interview[/caption]