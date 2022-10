Le frère de Vaishali Takkar révèle qu’ils ont fait don de ses yeux avant la crémation : “Elle adorait ses yeux”

L’actrice de télévision Vaishali Takkar a été retrouvée morte chez elle à Indore le 16 octobre. Elle a été retrouvée pendue dans sa chambre. La police a trouvé une note de suicide qui tenait ses voisins Rahul Navlani et sa femme Diksha Navlani responsables de sa démarche extrême. Son frère a maintenant révélé que leur famille avait fait don des yeux de Vaishali avant sa crémation, car elle parlait souvent de donner des yeux après sa mort.

« Vaishali aimait ses yeux et avait souvent l’habitude de dire qu’elle aimerait faire don de ses yeux après sa mort. Elle avait également dit la même chose à sa mère. La famille avant sa crémation dimanche a fait don de ses yeux aux autorités sanitaires du district afin que quelqu’un d’autre pourrait voir ce monde avec ses beaux yeux”, a déclaré son frère à TOI.

Pendant ce temps, Rahul et Diksha ont été condamnés en vertu de l’article 306 (Incitation au suicide) et 34 (Actes accomplis par plusieurs personnes dans la poursuite d’une intention commune) du Code pénal indien pour avoir prétendument persuadé l’acteur de se suicider.

Le commissaire adjoint de la police Moti-ur Rehman avait déclaré que la victime avait mentionné que Rahul la harcelait à cause de quoi elle avait pris cette mesure extrême. Elle était sur le point de se marier et Rahul l’a troublée pour cela.

Vaishali, originaire d’Ujjain, vivait avec ses parents à Indore depuis un an. Elle a été vue pour la première fois à la télévision en 2013, et depuis lors, Vaishali a joué dans plusieurs émissions telles que Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Aashiqui, Sasural Simar Ka, Laal Ishq, Super Sisters et plus encore.

(Avec entrées IANS)