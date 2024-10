Le frère de Tupac dit qu’il ne croit pas totalement que Diddy n’a joué aucun rôle dans le meurtre de 2Pac

Mopreme Shakur — Le demi-frère de Tupac qui rappait à ses côtés dans le groupe Thug Life — arrêté par « Piers Morgan Uncensored » vendredi… et Piliers lui a posé des questions sur la théorie bien connue selon laquelle le fondateur de Bad Boy aurait joué un rôle dans la mort de 2Pac.

Piers mentionne comment Diddy a effectivement appelé Mopreme en 2008 et a nié toute implication dans la mort de son petit frère, après qu’un tristement célèbre article du LA Times, des associés présumés du magnat du rap aient planifié le tournage de 2Pac en 1994 aux Quad Recording Studios à New York.

À noter… l’article affirmait que les associés de Diddy étaient impliqués dans la fusillade de 1994 qui a blessé Shakur, et non dans la fusillade de 1996 qui lui a finalement coûté la vie. De plus… le Times a fait remarquer j’ai rétracté l’article quelques semaines seulement après leur publication… parce qu’ils ne croyaient plus que leurs propres reportages étaient crédibles.