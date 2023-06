Le frère de Taylor Ann Green de Southern Charm est mort à 36 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Charme du Sudc’est Taylor Ann Green a partagé une déclaration émouvante suite à la mort tragique de son frère, Richard Worthington « Worth » Vertle 8 juillet à l’âge de 36 ans. « Worth a quitté ce monde au sommet du monde – il avait une belle passion pour la vie et se souciait profondément de ceux qui l’entouraient », lit-on dans la déclaration de Taylor et de sa famille, par Personnes. « Sa personnalité joviale va nous manquer et tout l’amour et les rires qu’il a apportés à sa famille, sa petite amie et ses innombrables amis. Le cœur brisé est un euphémisme, mais nous trouvons tellement de paix en sachant qu’il est dans les bras de notre Père céleste.

La soeur de Taylor Ann et Worth Catie King a partagé la triste nouvelle pour la première fois le 12 juin via son Instagram. À côté d’une photo de Worth rayonnant à bord d’un bateau, elle a écrit: «Tu es le meilleur grand frère que j’aurais jamais pu demander. Cette famille ne sera plus jamais la même. Je t’aime à la folie »

Plus Nouvelles des célébrités

Dans la section des commentaires, l’ex petit ami de Taylor Ann de l’émission Bravo, Shep Rose, a également partagé un sentiment sincère. Il a appelé Worth « absolument unique en son genre » et « un plaisir de connaître et de rire avec ».

C’était sa petite amie, Caroline Evans, qui a cependant publié le message le plus déchirant. Elle a tweeté : « Worth Green, tu es le plus grand amour que j’aie jamais connu ». Bien que vous ne soyez pas là physiquement, l’amour que vous avez donné se fait toujours sentir chaque jour. Je t’aime pour toujours. »

Selon la nécrologie de la maison funéraire Westmoreland à Old Fort, en Caroline du Nord, Worth venait de présenter Caroline à sa famille. « Plus récemment, il a rencontré la femme qu’il adorait et chérissait. Caroline a apporté tellement de joie dans sa vie », lit-on dans le message. « Il l’aimait assez pour la ramener à la maison dans sa famille et commençait à planifier un avenir avec elle à ses côtés. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Worth avait également récemment lancé un groupe d’hommes dans sa communauté de Caroline du Nord pour «réfléchir à la vie et défier la foi de chacun en Christ», selon la nécrologie. La cause du décès de Worth n’a pas encore été révélée. Un service de célébration de la vie aura lieu le samedi 17 juin 2023.

Lien connexe En rapport: Distribution originale de « Southern Charm » : où sont-ils maintenant ? Cam Wimberly, Thomas Ravenel et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.