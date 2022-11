Le frère de Takeoff brise le silence – “Super dur sans toi mon frère”

Dans les semaines qui ont suivi le meurtre insensé du plus jeune membre de MIGO, Takeoff, la communauté hiphop tente de donner un sens à la situation.

Le personnage de Takeoff est une chose qui a brillé depuis son meurtre à l’extérieur d’un bowling à Houston, au Texas. Lorsque le chef de la police a tenu une conférence de presse sur la fusillade, il a révélé à quel point le personnage était important. Le chef de la police Troy Finner a révélé que d’autres policiers avaient tenu à l’appeler et à le débriefer sur le personnage de Takeoff. Finner s’est assuré de dire aux médias de refléter cela dans le reportage.

Quavo a rompu son silence après les funérailles pour partager les mots qu’il a écrits pour son neveu et a donné un aperçu de la relation spéciale qu’ils partageaient.

Offset a également partagé un message sincère et a retardé ses prochaines sorties en solo.

Le jeune frère de Takeoff, YRN Lingo, brise son silence et dit qu’il ne veut pas “passer à autre chose”

Si vous avez suivi les MIGO dès le début de leur carrière, vous avez remarqué que les mêmes personnes avec le style font partie du groupe depuis le premier jour. Bien que vous ne connaissiez peut-être pas les noms, vous connaissez les visages et toute la famille. YRN Lingo fait partie du groupe YRN depuis le début et a même quelques disques à lui. Lingo est le petit frère de Takeoff et est resté silencieux depuis son décès mais a finalement trouvé la force de briser son silence.

“Je t’admire plus que quiconque sur cette terre et je ne cesserai jamais de t’admirer. Je porterai ton nom jusqu’au jour de ma mort. J’étais l’élève du professeur, vous m’avez pensé des choses et m’avez apporté des endroits que la majorité des gens peuvent dire qu’ils n’ont jamais vus ou entendus, pondérés, rien ne vous a jamais touché à moins que cela n’ait à voir avec la famille ou l’argent. Tu es toujours resté dans ta voie et tu n’as jamais dérangé personne. Calme, mais très bien parlé un vrai HEIMBLE GIANT”

Lingo, tout comme Quavo et Offset, a partagé des photos et a expliqué à quel point Takeoff était spécial et son esprit. Vous pouvez lire son article complet ci-dessous.