Le frère de Takeoff brise le silence – “Super dur sans toi mon frère”

Dans les semaines qui ont suivi le meurtre insensé de Takeoff, membre de Migos, la communauté Hip-Hop est toujours sous le choc et les proches du rappeur sont en deuil profond.

Le personnage de Takeoff est une chose qui a brillé depuis son meurtre à l’extérieur d’un bowling à Houston, au Texas. Lorsque le chef de la police du HPD, Troy Finner, a tenu une conférence de presse sur la fusillade, il a félicité le rappeur d’être pacifique et non violent et a exhorté les médias à réfléchir. que dans leurs rapports.

“J’ai reçu de nombreux appels de Houston et de l’extérieur de Houston, et tout le monde a dit à quel point c’est un grand jeune homme, à quel point il est pacifique, quel grand artiste (il est)”, a déclaré le chef Finner. « D’après ce que les gens disent de lui, il est très respecté, non violent. Je ne m’attendrais pas à ce qu’il soit impliqué, mais je veux attendre l’enquête.

Il a continué,

“Je vous demande une chose et je veux que cela résonne avec tout le monde : et si c’était votre frère ? Et si c’était votre fils ? Vous voudriez que quelqu’un intervienne, alors s’il vous plaît, intervenez. Faites-nous parvenir les informations afin que nous puissions mettre un terme à cette famille qui souffre en ce moment.

En parlant de la famille de Takeoff, Quavo et Offset ont publié des déclarations sur son décès et ont convenu avec le chef Finner qu’il était un homme bon.

Quavo a rompu son silence après les funérailles de Takeoff pour partager les mots qu’il a écrits pour son neveu et a donné un aperçu de la relation spéciale qu’ils partageaient.

De même, Offset a également partagé un message sincère et a retardé ses prochaines sorties en solo.

Maintenant, le jeune frère de Takeoff s’exprime et il réfléchit au “géant humble et pondéré” qui était son frère.

Le jeune frère de Takeoff, YRN Lingo, brise son silence

Si vous avez suivi Migos depuis les premiers jours de leur carrière, vous avez sûrement vu des visages familiers dans leur camp. L’un de ces visages appartient à YRN Lingo, le frère cadet biologique de Takeoff.

Bien qu’évidemment toujours en deuil de cette énorme perte, YRN Lingo a trouvé la force de rompre son silence.

“Cher Take, je ne sais pas par où commencer”, a écrit Lingo en surnommant Takeoff sa “main droite, l’autre moitié et le jumeau littéral”.

“Je t’admire plus que quiconque sur cette terre et je ne cesserai jamais de t’admirer. Je porterai ton nom jusqu’au jour de ma mort. J’étais l’élève du professeur, vous m’avez pensé des choses et m’avez apporté des endroits que la majorité des gens peuvent dire qu’ils n’ont jamais vus ou entendus, pondérés, rien ne vous a jamais touché à moins que cela n’ait à voir avec la famille ou l’argent.

Il a continué,