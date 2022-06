Le frère de Suu Kyi du Myanmar cherche à partager la propriété familiale

BANGKOK (AP) – La Cour suprême du Myanmar a entendu lundi les plaidoiries finales dans un différend amer et de longue date entre la dirigeante évincée du pays, Aung San Suu Kyi, et son frère aîné séparé au sujet de la propriété où elle a été assignée à résidence pendant 15 ans .

Le tribunal de la capitale, Naypyitaw, a accepté en octobre dernier d’entendre un appel spécial du frère de Suu Kyi, Aung San Oo, sur la manière de diviser la propriété familiale dont les frères et sœurs ont hérité à Yangon, la plus grande ville du pays, a déclaré son avocat.

L’avocat, Aye Lwin, a déclaré qu’un banc spécial de la Cour suprême pourrait prendre une décision dans les trois mois et qu’elle serait définitive.

Suu Kyi. 77, dont le gouvernement élu a été évincé lors d’une prise de pouvoir par l’armée l’année dernière, fait déjà face à une multitude de poursuites judiciaires intentées par l’armée. Le système judiciaire a été critiqué par des groupes de défense des droits pour être sous l’influence de l’armée. La prise du pouvoir par l’armée a déclenché de vastes manifestations pacifiques qui se sont transformées en résistance armée, et le pays a glissé dans ce que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.

On pense généralement que le conseil militaire au pouvoir a porté ces affaires dans le but de justifier sa prise de pouvoir et d’empêcher le retour de Suu Kyi à la politique active. Elle a déjà été reconnue coupable de plusieurs délits et a été transférée la semaine dernière dans un établissement construit sur mesure dans une prison de Naypyitaw.

Aung San Oo a intenté une première action en justice en 2000 pour obtenir une part de la propriété familiale de 2 acres (0,8 hectare) sur le lac Inye avec un bâtiment de style colonial à deux étages. Il avait été offert par le gouvernement à la mère de Suu Kyi, Khin Kyi, après l’assassinat de son mari, le héros de l’indépendance, le général Aung San, en juillet 1947.

Khin Kyi est mort en décembre 1988, peu de temps après l’échec d’un soulèvement de masse contre le régime militaire dans lequel Suu Kyi a joué un rôle de premier plan.

Suu Kyi a aidé à fonder le parti de la Ligue nationale pour la démocratie, mais a été détenu en 1989 avant les élections de 1990. Son parti a facilement gagné mais n’a pas été autorisé à prendre le pouvoir lorsque l’armée a annulé les résultats.

Elle a fini par passer près de 15 ans en résidence surveillée dans la propriété du 54 University Avenue et y est restée après sa libération en 2010 jusqu’à son déménagement en 2012 pour passer une grande partie de son temps à Naypyitaw pour siéger au Parlement. Elle est devenue la dirigeante du pays après les élections générales de 2015.

Pendant la majeure partie de son temps en détention, Suu Kyi était seule à la maison de Yangon avec juste une femme de ménage et à un moment donné, elle a dû vendre certains de ses meubles pour se nourrir.

Plus tard, la propriété est devenue un croisement entre un sanctuaire politique et un siège de parti non officiel lorsque Suu Kyi a obtenu un minimum de liberté. Elle a pu prononcer des discours depuis sa porte d’entrée devant des foules de partisans rassemblés dans la rue à l’extérieur.

Plus tard, elle a accueilli des dignitaires en visite, dont le président américain Barack Obama, la secrétaire d’État Hillary Clinton et le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.

L’avocat d’Aung San Oo, Aye Lwin, a déclaré que le cœur du différend était de savoir comment diviser la propriété héritée, qui, selon lui, vaut 90 millions de dollars, un chiffre qui n’a pas pu être confirmé dans l’immédiat.

Les avocats de Suu Kyi n’ont pas pu être contactés pour commenter.

Aung San Oo, un ingénieur, résidait aux États-Unis depuis plusieurs décennies lorsqu’il a intenté une première action contre sa sœur en 2000.

Cette affaire visant à obtenir un partage égal de la propriété a été rejetée en janvier 2001 pour des motifs de procédure, mais Aung San Oo est retourné devant le tribunal encore et encore au cours des deux décennies suivantes pour faire valoir ses droits.

Il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles l’armée, qui a constamment harcelé Suu Kyi, aurait encouragé ses poursuites.

Une décision rendue en 2016 par le tribunal de district de Yangon occidental a divisé la propriété entre les frères et sœurs. Mais Aung San Oo a jugé la décision injuste et a fait appel sans succès à plusieurs reprises pour que le tribunal vende la propriété et partage le produit entre lui et sa sœur. Ce n’est que l’année dernière que la Cour suprême a accepté de lui permettre un appel spécial.

Aye Lwin, son avocat, a déclaré à l’Associated Press que les avocats des deux parties avaient déposé des plaidoiries finales devant le tribunal lundi, mais il a refusé de révéler les détails.

“L’appel spécial concerne simplement la manière de diviser l’héritage”, a-t-il déclaré.

Grant Peck, l’Associated Press