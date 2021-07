Le frère de Sussanne Khan, Zayed Khan, partage une photo d’un physique époustouflant et crédite le mentor Hrithik Roshan de sa transformation

Il semble que l’acteur Hrithik Roshan joue un rôle central derrière le corps en forme de l’acteur Zayed Khan. Ce dernier qui a travaillé très dur sur sa forme physique ces derniers temps s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de son physique gonflé et remercier son mentor « Hrithik Roshan », pour l’avoir motivé à repousser les limites et à réaliser l’impossible.

Dimanche, Zayed est allé sur Instagram et a partagé sa photo post-entraînement. Parallèlement à cela, il a écrit un long article transmettant ses paroles de sagesse. « Le soleil brillera à nouveau. Alors ne cédez pas, ne vous vendez pas, percepteur. Car la douleur ne fera que nettoyer. Parfois, c’est insupportable, je le sais, je le ressens aussi. Et parfois, cela ne vaut tout simplement pas la peine d’y passer. Mais rappelez-vous Dieu teste davantage ceux qui peuvent supporter la douleur et en sortent plus forts, plus courageux et plus résistants. « La vérité est que nous n’aurons jamais toutes les réponses et l’ironie est que nous n’avons jamais vraiment eu à le faire. Il est temps que nous nous pardonnions les uns aux autres et à nous-mêmes. Il est temps que nous devenions des guerriers pas des parasites !!! Je sais que ces deux années ont été difficiles pour nous tous, mais notre pays a plus que jamais besoin de nous. Il faut se relever, se dépoussiérer et avancer ensemble. Main dans la main, épaule contre épaule et croyez que le bien existe », a-t-il écrit.

Zayed a même remercié Hrithik de l’avoir toujours motivé. « Faites-moi confiance mes amis, nous devons juste lui donner une chance honnête, et je suis sûr que nous le ferons, vous le ferez et tout le monde le fera. Un grand bravo à mon frère .. Je prends Je suis très fier de dire que c’est mon mentor @hrithikroshan merci ! Continuez d’avancer », a-t-il conclu.

La transformation physique spectaculaire de Zayed a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Outre ses abonnés sur Instagram, plusieurs de ses amis célèbres l’ont également apprécié pour avoir travaillé dur pour devenir plus en forme.

Réagissant à l’image, Sussanne Khan a commenté : « Elle a l’air fabuleuse. « Bravo. Fier de toi mon frère », a écrit l’acteur Rohit Roy.

Jetez un œil à la photo de Zayed ici :

Pendant ce temps, Zayed Khan, lundi, a eu un an de plus et, fait intéressant, il a écrit un article spécial pour sa femme Malaika le jour de son anniversaire.

« Je dédie ce jour, mon anniversaire à ma femme Malaika pour avoir été à mes côtés contre vents et marées. Pour avoir apprivoisé la bête, pour aimer cette personne en moi avec laquelle j’avais perdu le contact. Pour avoir patiemment géré mes crises », a-t-il écrit. « Pour ne jamais m’abandonner même si j’ai abandonné moi-même. Pour m’avoir montré le vrai pouvoir d’une bonne femme. Pour me tenir la main même lorsque l’obscurité était là et m’en tirer. Pour me rappeler qui j’étais. Pour avoir cru que le pouvoir de l’amour peut changer même les circonstances les plus sombres. Pour avoir rappelé que « l’argent parle mais la richesse murmure » », a-t-il ajouté.

Zayed a également exhorté tout le monde à toujours inonder les femmes de leur vie avec beaucoup d’amour. « Je vous exhorte tous à jeter un coup d’œil à gauche et à droite et à aller faire un câlin à cette femme dans votre vie, que ce soit votre mère, votre sœur, votre épouse, votre fille, votre grand-mère … et qui ont fait une différence dans votre vie pour le mieux vaut aller les serrer dans leurs bras. Et dans ce câlin, exprimez votre gratitude et recevez le pouvoir de leurs bénédictions », a-t-il écrit. « Ce pouvoir est invisible mais juste le carburant dont vous avez besoin pour vaincre n’importe quelle adversité ! Merci Malaika Khan. Pour moi, vous êtes la plus belle fille de ce monde et je vous aime plus que vous ne pouvez l’imaginer », a-t-il conclu. Parallèlement, il a posté un adorable selfie avec sa femme.

Jetez un œil au post ici :

En parlant des projets de travail de Zayed, il a fait ses débuts d’acteur avec le film « Chura Liyaa Hai Tumne » en 2003 et s’est ensuite fait connaître avec ses rôles dans « Main Hoon Na », « Shabd » et « Dus ». Il a été vu pour la dernière fois dans l’émission télévisée ‘Haasil’.