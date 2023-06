Le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, souhaite se remettre avec son ex-femme Charu Asopa dans la semaine suivant le divorce

Le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, fait souvent la une des journaux en raison de sa vie personnelle, et il y a à peine une semaine, il a officiellement divorcé de sa femme et de l’actrice de télévision Charu Asopa, où il a mentionné que cette décision était finalement bonne pour les deux. Les nouvelles de la séparation de Charu et Rajeev font la une des journaux depuis un certain temps maintenant, et après le divorce, beaucoup ont considéré que le chapitre était terminé. Mais cela ressemble à une image abhi baaki hai, car la dernière interview de Rajeev avec ETimes a fait la une des journaux. Où il a mentionné qu’il espérait se remettre bientôt avec son ex-femme, Charu Asopa. Cette déclaration du frère star a attiré beaucoup d’attention et a laissé les internautes perplexes.

Dans son interview, Rajeev aurait déclaré: « L’amour ne s’arrête pas quand il s’agit de ma fille. Charu et moi resterons cordiaux, et avoir le soutien de l’autre pour notre fille sera notre plus grande priorité. En tant que père, lui donner mon maximum de temps est plus important pour moi que le bien-être de Charu. Mon amour et mon soutien inconditionnel seront toujours là pour elle. »

Il a ajouté : « J’espère aussi qu’un jour Charu et moi pourrons nous remettre ensemble. » Rajeev et Charu, qui ont déclaré publiquement qu’ils se séparaient dans les deux ans suivant leur mariage, se sont même donné une dernière chance l’un à l’autre et à leur relation de travail, mais cela n’a pas été le cas, et ils ont donc pris la décision monumentale de se séparer. Maintenant, cette déclaration de Rajeev montre qu’il veut être de retour avec Charu, et nous nous demandons comment elle va réagir.

Charu, qui a admis être anxieuse avant l’audience finale de leur divorce dans l’interview avec ETime, a déclaré qu’elle et Rajeev seront toujours les parents de Ziaana et seront ensemble en tant que mère et père. Mais en tant que mari et femme, ils ont rompu tous les liens. Charu est une actrice de télévision populaire qui a fait un travail formidable dans le monde de la télévision.