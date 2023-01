Le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, réagit après la double mise à jour de Covid de l’ancien président de l’IPL

L’ancien président et fondateur d’IPL, Lalit Modi, a récemment révélé qu’il était actuellement sous assistance externe en oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car il a contracté des doubles épisodes de Covid en l’espace de deux semaines “accompagnés de grippe et de pneumonie profonde”.

Vendredi, Lalit s’est rendu sur Instagram et a parlé de son état, révélant qu’il était au Mexique, lorsqu’il a contracté l’infection et qu’il est maintenant arrivé à Londres par ambulance aérienne.” Après 3 semaines de confinement avec un double Covid en 2 semaines accompagné de grippe et pneumonie profonde – et après avoir essayé plusieurs fois de partir. Enfin atterri par ambulance aérienne accompagné de deux médecins et d’un fils superstar super efficace qui a tant fait pour moi à Londres. Le vol s’est bien passé. Malheureusement, toujours sous oxygène externe 24h / 24 et 7j / 7. Merci à tous chez @vistajet d’avoir fait un effort supplémentaire. Je suis extrêmement reconnaissant à tous. Amour à tous. Gros câlin”, a partagé Lalit.





Après avoir appris la mauvaise santé de Lalit, plusieurs personnes, dont des membres de l’industrie du sport et de l’industrie du divertissement, ont sonné dans la section des commentaires et lui ont souhaité un prompt rétablissement. Rajeev Sen, frère de la prétendue petite amie de Lalit, Sushmita Sen, a également réagi.

“Je te souhaite un prompt rétablissement Lalit. Reste fort”, a commenté Rajeev. En juillet 2022, Lalit a annoncé sa relation avec Sushmita. Il a fait la révélation dans une note et une série de photos sur Instagram. Il a appelé Sushmita sa “meilleure moitié”. Il avait également changé sa photo de profil Instagram, qui était avec Sushmita, ainsi que sa biographie, qui contenait une ligne à son sujet. Quelques mois plus tard, Lalit avait supprimé sa photo de profil Instagram avec Sushmita et avait également changé sa biographie, entraînant des rumeurs de rupture.





“Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon partenaire #plus beau @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Sur la lune. Amoureux ne signifie pas ENCORE mariage. MAIS UNE QUE PAR LA GRÂCE DE DIEU SE PRODUIRA. JE VENAIS D’ANNONCER QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE (sic)”, avait posté Lalit. Cependant, Sushmita n’a ni confirmé ni nié la relation ou la rupture présumée. (Avec les entrées de l’ANI)



