Le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, brise le silence sur sa relation avec Lalit Modi

Le fondateur d’IPL et ancien président de la ligue sportive Lalit Modi a confirmé dans la soirée du jeudi 14 juillet qu’il sortait avec l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood Sushmita Sen. Son annonce a pris tout le monde par surprise lorsqu’il a partagé des photos romantiques du couple de leur vacances récentes aux Maldives et en Sardaigne.

Maintenant, le frère de Sushmita, Rajeev Sen, a rompu son silence sur leur relation car lui aussi semblait surpris par le développement. S’adressant à India Today, Rajeev a déclaré: “Je suis également agréablement surpris. Je vais en parler à ma sœur.” Rajeev lui-même se séparerait de sa femme Charu Asopa.

Plus tôt, partageant une série de dix photos avec Sushmita, Lalit Modi a déclaré: “Partageant les photos sur Instagram, il a écrit:” Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de ma #meilleure apparence partenaire @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. Amoureux ne veut pas encore dire mariage. Mais celui qui, par la grâce de Dieu, arrivera. Je viens d’annoncer que nous sommes ensemble”.





Lorsque Rajeev et Charu avaient accueilli leur premier enfant, une petite fille en novembre 2021, Sushmita avait partagé la nouvelle de l’accueil de “la déesse Lakshmi à la maison, juste avant Diwali” avec les fans et la famille sur Instagram.

L’actrice de Main Hoon Na avait partagé une photo d’elle depuis l’hôpital. Sur les photos, on peut la voir portant des gommages, posant avec ses mains en forme de cœur. Avec la photo, elle a écrit: «Prières exaucées. Lakshmi arrive juste avant Diwali ! C’est une fille! Félicitations Charu Asopa et Rajeev Sen… Quelle beauté elle est ! Je suis devenu bua ce matin. Tellement heureux.”