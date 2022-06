Le frère de Shireen Abu Akleh demande aux États-Unis d’assurer la responsabilité d’Israël

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JERUSALEM — Pour le frère de Shireen Abu Akleh, la journaliste américano-palestinienne tuée alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien en Cisjordanie, la première visite de Joe Biden en tant que président dans la région en juillet s’accompagnera d’un mince espoir de justice. Anton Abu Akleh est régulièrement en contact avec des représentants du gouvernement américain depuis le 11 mai, lorsque sa sœur, une correspondante chevronnée d’Al Jazeera, a été tuée d’une balle dans la nuque alors qu’elle faisait un reportage sur un raid militaire israélien tôt le matin à Jénine. Camp de réfugiés.

Il a demandé aux États-Unis de reprendre l’enquête sur le meurtre de sa sœur par l’armée israélienne, qui, selon lui, “essaie uniquement de protéger leurs propres soldats”.

Comment Shireen Abu Akleh a été tuée

En tant que citoyenne américaine, a déclaré Anton, son gouvernement lui doit des comptes. En tant que Palestinien, il espère que l’élan mondial galvanisant de soutien après sa mort mettra en lumière, et potentiellement changera, le système qu’elle a couvert pendant des décennies. Israël a connu une baisse des poursuites militaires malgré une augmentation constante des meurtres de civils palestiniens, selon les données des groupes de défense des droits de l’homme.

“Shireen est une citoyenne américaine, et chaque citoyen américain mérite d’être protégé”, a déclaré Anton, s’exprimant par téléphone depuis son domicile à Mogadiscio, en Somalie, où il travaille comme officier administratif pour les Nations Unies. “L’Amérique est le pays le plus fort du monde, et si elle ne peut pas le faire, alors il y a un sérieux problème.”

Le 15 mai, Anton a déclaré à la station de radio palestinienne al-Shams que le secrétaire d’État Antony Blinken lui avait dit lors d’un appel téléphonique que les États-Unis encourageaient une enquête approfondie sur le meurtre et qu’ils surveilleraient à la fois les mesures palestiniennes et israéliennes à l’avenir.

Les États-Unis ont cessé de lancer leur propre enquête et demandent aux deux parties de partager leurs découvertes, ce qui n’est pas encore arrivé. L’administration n’a pas non plus répondu à la demande d’Anton de rencontrer des représentants de Biden lors de la visite de la mi-juillet, qui comprendra des arrêts en Israël, en Cisjordanie et en Arabie saoudite.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden évoquerait le meurtre de Shireen pendant le voyage, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a refusé de répondre directement. Elle a déclaré que la politique étrangère du président est ancrée dans “des valeurs telles que la promotion de la liberté de la presse et des droits de l’homme”, ajoutant que Biden n’hésiterait pas à “soulever ces questions avec n’importe quel dirigeant étranger partout dans le monde”.

Les Palestiniens et les militants des droits de l’homme, cependant, disent que même s’il y avait une enquête américaine, elle se heurterait à une armée israélienne qui a esquivé pendant des années les efforts visant à demander des comptes à ses membres.

Selon des données militaires de 2019 et 2020, l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme Yesh Din a constaté que l’armée israélienne n’a poursuivi que 2 % des cas impliquant des Palestiniens qui ont déclaré avoir été blessés par des soldats israéliens. Il a déclaré que les soldats avaient tué plus de 150 Palestiniens pendant cette période, avec seulement 16 cas enquêtés.

Les experts juridiques qui poussent depuis des décennies à poursuivre les soldats soupçonnés d’actes répréhensibles ont déclaré que le nombre d’incidents signalés est probablement un modeste reflet de la réalité sur le terrain car la plupart des Palestiniens ont renoncé à obtenir justice. En 2016, B’Tselem, une organisation israélienne de défense des droits de l’homme, a déclaré qu’elle cesserait de déposer des plaintes concernant les atteintes à des civils palestiniens par des soldats israéliens après que des centaines de plaintes et des dizaines d’affaires de la police militaire aient été ignorées.

Michael Sfard, conseiller juridique de plusieurs organisations non gouvernementales contestant l’occupation israélienne de la Cisjordanie, a déclaré que la violence militaire contre les civils est façonnée par une population qui, après plusieurs vagues d’intifadas, est devenue majoritairement de droite. « Le bonheur déclencheur » de la part des soldats augmente souvent lorsque Gaza se réchauffe ou que l’extrémisme des colons monte en flèche, a-t-il dit.

“Il y a un sentiment croissant que le commandant – et ne parle pas de l’armée, parle du commandant politique – n’est pas seulement satisfait, mais encourage la violence extrémiste”, a déclaré Sfard.

Les responsables palestiniens ont qualifié le meurtre de Shireen d’« assassinat ». Le mois dernier, l’Autorité palestinienne a publié les résultats de sa propre enquête et a déclaré qu’elle avait été tuée par une balle de 5,56 mm tirée par un fusil semi-automatique Ruger Mini-14. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a déclaré lors d’une cérémonie commémorative le 19 juin marquant 40 jours depuis le meurtre que les Palestiniens ont refusé de remettre la balle aux Israéliens ou aux Américains et ont exigé l’arme qui, selon l’armée israélienne, aurait pu être utilisée dans son meurtre.

“Nous avons refusé de coopérer à une enquête commune”, a déclaré Shtayyeh. « Parce que celui qui fabrique l’histoire d’un peuple, vole terre et patrie, peut fabriquer un récit. Nous ne leur faisons pas confiance.

En prévision de la visite de Biden, les militants ont cherché à maintenir la pression, soulignant l’enquête de l’ONU de la semaine dernière et celles entreprises par le Washington Post, le New York Times, l’Associated Press, CNN et le groupe d’enquête Bellingcat, qui a conclu avec une forte probabilité qu’un tireur d’élite israélien soit responsable de la mort de Shireen. La semaine dernière, 24 sénateurs américains a envoyé une lettre à Biden exhortant les États-Unis à être “directement impliqués dans l’enquête” sur le décès.

L’armée a reconnu qu’un tireur d’élite israélien avait peut-être tiré le coup mortel, mais elle a répété à plusieurs reprises qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée tant que les Palestiniens refusaient de remettre la balle.

Pour Anton, le différend a renforcé sa détermination à faire de la mort de sa sœur une “leçon à l’administration américaine, pour commencer à voir des actions positives”.

“Rien ne peut compenser la mort de Shireen”, a-t-il ajouté. “Mais tenir quelqu’un responsable, c’est le moins que nous puissions faire pour Shireen.”