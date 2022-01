Le frère de Shehnaaz Gill, Shehbaz, compose une chanson sincère pour son anniversaire – REGARDER

Shehnaaz a pris de l’importance après son apparition dans « Bigg Boss 13 ». Sa chimie avec un autre concurrent Sidharth a attiré de nombreux adeptes, et ils ont été surnommés SidNaaz par leurs partisans. Après la mort de Sidharth d’une crise cardiaque en septembre de l’année dernière, Shehnaaz a pris une pause loin des projecteurs. L’année dernière, elle a sorti une chanson intitulée Tu Yaheen Hai en l’honneur de Sidharth.

La chanson que Shehbaz a écrite pour Shehnaaz commence par ces paroles : « Mujhe kehte hain yeh khata hai apni behen ki kamai. Tu chali sath mere chahe jaise ghadi aayi (Tout le monde me dit que je dépense ton argent mais tu as continué à marcher avec moi quoi qu’il arrive).

Shehbaz a écrit une chanson spéciale pour Shehnaaz et a inclus une vidéo de lui visitant la «maison Bigg Boss 13» avec elle comme l’un des participants. Il a légendé la vidéo: « Joyeux anniversaire ma sœur. Sans toi, je peux fièrement dire que je ne suis rien. Je t’aime, je te bénis toujours. Rabb kare meri bhi umar tainu lage (Puissiez-vous vivre longtemps), Shehnaaz Gill.

L’ennui de Shehnaaz Gill Shehbaz a le souhait le plus doux pour l’actrice et c’est à ne pas manquer.

