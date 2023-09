Le frère de Shehnaaz Gill, Shahbaz, lui tient la main et l’aide à marcher en sortant du club ; les internautes sont sûrs qu’elle est « ivre »

Shehnaaz Gill a dit un jour dans son interview qu’elle serait imparable et qu’elle ne serait affectée par aucun trolling, et ici, elle fait ses preuves chaque jour. Shehnaaz, que l’on verra ensuite dans Merci d’être venuqui marque son deuxième film de Bollywood, a été vue en train de promouvoir la chanson Haan Ji du film et faire tout son possible. L’actrice avait l’air extrêmement heureuse alors qu’elle faisait la fête avec ses co-stars et a été vue sortant du club vers 4 heures du matin. Dans la vidéo, vous pouvez voir Shehnaaz est incapable de marcher correctement, et son frère Shahbaz, qui l’a soutenue tout au long, a été vu lui tenant fermement la main et l’aidant à se rattraper jusqu’à la voiture. Les internautes critiquent Grand patron 13 renommée et sont sûrs qu’elle est ivre, et beaucoup prétendent même qu’elle est une Sana changée et qu’elle ne l’aime plus du tout, surtout après la mort de Sidharth Shukla.