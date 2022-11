Le frère de Scarlette Douglas, star de I’m A Celebrity, Stuart rompt le silence sur ses rumeurs d’amour avec Owen Warner

Le frère de la star de I’M A Celebrity Scarlette Douglas, Stuart, a dévoilé ses rumeurs d’amour avec son camarade de camp Owen Warner.

La star de la télévision, 35 ans, est sur le point d’entrer dans la jungle aux côtés d’autres visages célèbres ce week-end et elle semble être célibataire après s’être séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela.

Le frère de Scarlette Douglas, star de I’m A Celebrity, Stuart a rompu son silence sur ses rumeurs d’amour[/caption]

Stuart apparaît avec sa sœur Scarlette dans l’émission télévisée Worst House on the Street[/caption]

Maintenant, son frère Stuart, qui apparaît aux côtés de sa sœur Scarlette dans l’émission télévisée à succès Worst House on the Street, a discuté de la vie amoureuse de sa sœur.

Le couple a un lien étroit et montre des familles avec un certain budget transformant leurs maisons en belles demeures dans l’émission qu’ils co-présentent.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Stuart a révélé si sa sœur chercherait l’amour dans la série et a partagé : “C’est assez drôle parce que moi et mon frère, nous sommes les gardiens, en gros. Donc ça n’a pas d’importance.

“Nous devons être heureux avec n’importe quel choix de partenaire, et Scarlett vous le dira elle-même, c’est la seule chose qui l’inquiète toujours en grandissant, c’est ‘Oh, j’espère que mes frères aiment mon partenaire ou mon petit ami.’

« Nous avons donc tendance à avoir notre mot à dire, dirais-je ? Si c’est ce que c’est- Vous allez là-bas, je ne connais pas les autres concurrents, je ne sais pas si quelqu’un trouvera l’amour. Seul le temps nous le dira !”

Il s’est empressé d’ajouter : “Je pense que Scarlette va là-bas pour en savoir plus sur elle-même, elle étant dans la jungle à coup sûr. Quant à toute romance épanouie, écoutez, je la regarderai comme vous. Je vais probablement le regarder avec plus d’attention que n’importe qui d’autre juste pour voir exactement ce qui se passe !

Cela survient alors que son camarade de camp et star de Hollyoaks, Owen Warner, a admis qu’il était “toujours à la recherche de l’amour”.

La star du savon, 23 ans, qui joue Romeo Nightingale dans Hollyoaks, a déjà été liée à ses co-stars du savon, des maquilleurs célèbres, des stars d’apprentis et des favoris de Geordie Shore.

Maintenant, une romance dans la jungle au niveau de l’histoire d’amour de Katie Price et Peter Andre en 2004 pourrait bien être sur les cartes pour Owen.

Interrogé par les patrons de I’m A Celeb s’il aimerait trouver l’amour sous les étoiles de la jungle, Owen a répondu : “Je n’ai pas de partenaire, je suis toujours à la recherche de l’amour !”





Pendant ce temps, alors qu’il parcourait les arrivées à l’aéroport de Brisbane, il a souligné: “Je suis célibataire et je cherche l’amour.”

Il y a un homme que Scarlette a admis avoir à l’œil.

L’animatrice, qui a quitté son emploi d’animatrice A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière, a admis que l’humoriste Mo Gilligan était son compagnon de camp de rêve.

Le présentateur a déclaré: «Mo Gilligan. Il est hilarant et je l’aime totalement.

Scarlette a admis qu’elle aimerait qu’il entre dans la jungle – mais pouvoir créer un lien agréable avec tous les camarades de camp est ce que Scarlette attend le plus avec impatience.

Scarlette a déclaré que Mo Gilligan était son compagnon de camp idéal[/caption]